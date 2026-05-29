Україна залучить 71 млн євро грантів Франції: на що підуть гроші Сьогодні 14:15 — Казна та Політика

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію Грантової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо сприяння підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України» (реєстраційний № 0374).

Ратифікація Угоди створює правові підстави для залучення грантових коштів Уряду Французької Республіки в обсязі 71 млн євро.

«Ми вже маємо позитивний досвід реалізації першої Грантової угоди, підписаної у 2024 році, яка дозволила залучити в економіку України 200 млн євро для реалізації 19 проєктів. Важливо, що ця угода не створює додаткового боргового навантаження. Водночас її механізм побудований так, щоб максимально сфокусувати ресурси на конкретних проєктах із чітким економічним, технологічним та інфраструктурним ефектом. Ми плануємо використовувати досвід реалізації обох Грантових фондів і надалі», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін.

Фінансування буде спрямоване на відновлення критично важливої інфраструктури та підтримку пріоритетних секторів економіки України, зокрема у сферах:

охорони здоров’я;

інфраструктури;

енергетики;

сільського господарства;

водопостачання, водовідведення та іригації;

переробки відходів;

протимінної діяльності;

житлового будівництва;

цифрових технологій.

Грантові кошти спрямовуватимуться на закупівлю французьких товарів та послуг для реалізації проєктів, які виконуватимуть французькі постачальники. Водночас Угода також передбачає можливість закупівлі українських товарів і послуг, а також товарів і послуг із третіх країн, необхідних для реалізації проєктів. Частка такого фінансування не може перевищувати 50% загальної суми грантів.

Реалізація Грантової угоди, яка була підписана підписана 20 лютого 2026 року у Києві, сприятиме відновленню України від наслідків російської збройної агресії, а також посиленню стійкості критичної інфраструктури та підтримці економічного розвитку.

