ДПС запускає новий електронний сервіс для бізнесу

Сервіс автоматично надсилатиме платникам повідомлення про необхідність оновлення даних у реєстрах
Державна податкова служба запускає новий електронний сервіс для бізнесу, який працює у сфері продажу пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Сервіс допомагатиме підприємцям своєчасно відстежувати зміни у ліцензійних даних.
Про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Сервіс автоматично нагадуватиме про оновлення даних

Новий електронний сервіс автоматично надсилатиме платникам повідомлення про необхідність оновлення даних у реєстрах ліцензіатів після змін у:
  • РРО або ПРРО;
  • книгах обліку розрахункових операцій;
  • розрахункових книжках.
У разі змін підприємці мають оновити інформацію у таких реєстрах:
  • Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального;
  • Єдиному реєстрі ліцензіатів із виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

За порушення передбачені значні штрафи

Якщо інформація не буде оновлена, то бізнес може отримати значні штрафи — до 200% вартості реалізованих товарів. Або ж навіть втратити ліцензії через повторні порушення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на 1 травня 2026 року власники закордонного бізнесу подали вже 19 045 звітів за 2025 звітний рік. Повні звіти платники мають подати до кінця року. Активність бізнесу та громадян стабільно зростає порівняно з минулими роками. Наприклад, за весь 2024 рік було подано 18 626 повних звітів, за 2023-й — 17 615, а за 2022-й — 13 559.
