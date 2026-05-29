ДПС запускає новий електронний сервіс для бізнесу Сьогодні 15:24 — Казна та Політика

Сервіс автоматично надсилатиме платникам повідомлення про необхідність оновлення даних у реєстрах

Державна податкова служба запускає новий електронний сервіс для бізнесу, який працює у сфері продажу пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Сервіс допомагатиме підприємцям своєчасно відстежувати зміни у ліцензійних даних.

Про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Сервіс автоматично нагадуватиме про оновлення даних

Новий електронний сервіс автоматично надсилатиме платникам повідомлення про необхідність оновлення даних у реєстрах ліцензіатів після змін у:

РРО або ПРРО;

книгах обліку розрахункових операцій;

розрахункових книжках.

У разі змін підприємці мають оновити інформацію у таких реєстрах:

Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального;

Єдиному реєстрі ліцензіатів із виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

За порушення передбачені значні штрафи

Якщо інформація не буде оновлена, то бізнес може отримати значні штрафи — до 200% вартості реалізованих товарів. Або ж навіть втратити ліцензії через повторні порушення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що станом на 1 травня 2026 року власники закордонного бізнесу подали вже 19 045 звітів за 2025 звітний рік. Повні звіти платники мають подати до кінця року. Активність бізнесу та громадян стабільно зростає порівняно з минулими роками. Наприклад, за весь 2024 рік було подано 18 626 повних звітів, за 2023-й — 17 615, а за 2022-й — 13 559.

