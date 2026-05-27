ДПС назвала найпопулярніші країни, де українці реєструють компанії
Які доходи задекларували власники КІК
- за 2024 рік задекларовано 2,366 трлн грн;
- за 2025 рік станом на 1 травня 2026 року — 759,7 млрд грн.
У яких країнах найчастіше реєструють КІК
- Польща — 3,9%;
- Кіпр — 11,3%;
- США — 9,8%;
- Велика Британія — 8,6%;
- Естонія — 8,0%.
- Швейцарія — 18,3%;
- Польща — 14%;
- США — 10,4%;
- Кіпр — 9,9%;
- Нідерланди — 6,4%.
- активна діяльність компанії за умови, що частка пасивних доходів не перевищує 50% — 53%;
- наявність Substance — 22,6%;
- статус публічної компанії — 6,2%;
- сукупний дохід усіх КІК одного контролера до 2 млн євро — 3,6%;
- ефективна ставка корпоративного податку від 13% — 1,4%;
- одночасне застосування кількох підстав — 13,2%.
Які ризики перевірятиме податкова
- реєстрація компаній в офшорних або низькоподаткових юрисдикціях;
- декларування активної діяльності у низькоподаткових країнах;
- відсутність персоналу, офісу чи активів у країні реєстрації;
- перевищення ліміту доходу в 2 млн євро;
- можливе штучне дроблення бізнесу;
- розбіжності з даними міжнародного обміну CRS.
