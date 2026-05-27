ДПС назвала найпопулярніші країни, де українці реєструють компанії

Найбільше КІК українці реєструють у Польщі та на Кіпрі

Деклараційна кампанія щодо контрольованих іноземних компаній (КІК) за 2025 звітний рік демонструє зростання активності платників податків. Станом на 1 травня 2026 року власники закордонного бізнесу подали вже 19 045 звітів за 2025 звітний рік. Повні звіти платники мають подати до кінця року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Так, 9 343 звіти надіслали за повною формою, а ще 9 702 — за скороченою.

Зазначається, що активність бізнесу та громадян стабільно зростає порівняно з минулими роками. Наприклад, за весь 2024 рік було подано 18 626 повних звітів, за 2023-й — 17 615, а за 2022-й — 13 559.

Під час воєнного стану платники можуть самостійно виправити помилки у звітності без ризику штрафів і пені.

Які доходи задекларували власники КІК

Обсяг задекларованих доходів контрольованих іноземних компаній залишається значним. Зокрема:

за 2024 рік задекларовано 2,366 трлн грн;

за 2025 рік станом на 1 травня 2026 року — 759,7 млрд грн.

У яких країнах найчастіше реєструють КІК

Найпопулярнішими юрисдикціями за кількістю зареєстрованих компаній стали:

Польща — 3,9%;

Кіпр — 11,3%;

США — 9,8%;

Велика Британія — 8,6%;

Естонія — 8,0%.

Найбільша концентрація капіталу КІК зафіксована у таких країнах:

Швейцарія — 18,3%;

Польща — 14%;

США — 10,4%;

Кіпр — 9,9%;

Нідерланди — 6,4%.

У ДПС зазначили, що платники активно застосовують передбачені законом підстави для звільнення прибутку КІК від оподаткування.

Найчастіше використовуються такі механізми:

активна діяльність компанії за умови, що частка пасивних доходів не перевищує 50% — 53%;

наявність Substance — 22,6%;

статус публічної компанії — 6,2%;

сукупний дохід усіх КІК одного контролера до 2 млн євро — 3,6%;

ефективна ставка корпоративного податку від 13% — 1,4%;

одночасне застосування кількох підстав — 13,2%.

Які ризики перевірятиме податкова

У ДПС назвали основні фактори ризику, на які звертатимуть увагу під час перевірок. Серед них:

реєстрація компаній в офшорних або низькоподаткових юрисдикціях;

декларування активної діяльності у низькоподаткових країнах;

відсутність персоналу, офісу чи активів у країні реєстрації;

перевищення ліміту доходу в 2 млн євро;

можливе штучне дроблення бізнесу;

розбіжності з даними міжнародного обміну CRS.

