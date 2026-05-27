Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ Сьогодні 12:34 — Казна та Політика

Оподаткування міжнародних посилок, яке Верховна Рада не підтримала 26 травня, є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Від виконання цих домовленостей залежить подальше міжнародне фінансування країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у коментарі РБК-Україна.

Важливість оподаткування посилок

У міністерстві наголосили, що оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень є важливим фінансово-економічним рішенням для України.

«Йдеться насамперед про створення конкурентних умов для українського бізнесу, а також про детінізацію економіки, додатковий ресурс для державного бюджету та гармонізацію законодавства з підходами ЄС», — зазначили у Мінфіні.

Також у відомстві нагадали, що це питання входить до програми співпраці України з МВФ.

«Послідовне виконання домовленостей дозволяє зберігати довіру міжнародних партнерів і забезпечує міжнародне фінансування, зокрема бюджетну частину пакета підтримки Ukraine Support Loan від ЄС на 2026−2027 роки», — заявили у міністерстві.

Тому міністерство планує продовжити роботу з народними депутатами, профільними комітетами та бізнес-спільнотою для подальшого опрацювання та реалізації цього рішення.

Рада не підтримала законопроєкт

26 травня Верховна Рада України не підтримала зміни до Митного кодексу щодо оподаткування міжнародних посилок. Йдеться про правки до законопроєкту № 12360, які передбачали скасування пільгового порогу для посилок вартістю до 150 євро.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив , що депутати не змогли навіть направити документ на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 парламентарі при мінімально необхідних 226 голосах. У результаті законопроєкт було відхилено.

Документ пропонував запровадити оподаткування всіх міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості. Наразі відправлення вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ та мита.

У погодженому з МВФ варіанті законопроєкту пропонувалося:

залишити пільговий режим лише для некомерційних посилок до 45 євро;

не стягувати ПДВ та мито з таких відправлення;

для посилок до 150 євро запровадити ПДВ у розмірі 20%;

для посилок дорожчих за 150 євро застосовувати ПДВ та 10% мита на суму перевищення ліміту.

