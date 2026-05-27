Місія МВФ розпочала роботу в Києві: що перевірятимуть

У середу, 27 травня, в Києві розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Візит триватиме орієнтовно до 2−3 червня.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Що оцінюватиме місія МВФ

Місія МВФ проведе серію зустрічей і переговорів із представниками української влади та іншими учасниками процесу для оцінки виконання Україною умов програми співпраці.

Як пояснив Железняк, зазвичай такі візити відбуваються приблизно за місяць до засідання ради директорів МВФ, на якому ухвалюють рішення щодо виділення чергового траншу фінансування. Наступне засідання ради фонду заплановане на кінець червня.

За підсумками роботи місії сторони мають досягти попередньої домовленості щодо подальших кроків, оцінити виконання чинної програми та узгодити нові структурні маяки й зміни до попередніх параметрів.

Проблеми з виконанням маяків

Народний депутат зазначив, що нинішній перегляд програми може стати складнішим для України через невиконання низки структурних маяків.

«Всі інші місії закінчувались рекомендацією виділити транш. Ця може стати неприємним винятком, оскільки станом на зараз у нас є купа провалених маяків. Не тільки посилки. Ще не прийнято оподатковування електронних платформ, є проблеми з Енергоатомом, є розрив фінансування через те, що і маяки по Світовому банку та ЄС завалені», — зазначив нардеп.

У МВФ підтвердили початок роботи місії

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за статтею IV угод МВФ», — заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.

Місія МВФ приїхала до Києва для першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на 8,1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Верховна Рада України не підтримала зміни до Митного кодексу щодо оподаткування міжнародних посилок. Йдеться про правки до законопроєкту № 12360, які передбачали скасування пільгового порогу для посилок вартістю до 150 євро. Народні депутати не змогли навіть направити документ на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 парламентарі при мінімально необхідних 226 голосах. У результаті законопроєкт було відхилено.

