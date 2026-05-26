Рада не підтримала податок на міжнародні посилки — тепер Україна може втратити транш

Законопроєкт було відхилено, Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України не підтримала зміни до Митного кодексу щодо оподаткування міжнародних посилок. Йдеться про правки до законопроєкту № 12360, які передбачали скасування пільгового порогу для посилок вартістю до 150 євро.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що народні депутати не змогли навіть направити документ на повторне друге читання. За відповідне рішення проголосували 222 парламентарі при мінімально необхідних 226 голосах. У результаті законопроєкт було відхилено.

Що це означає

Як пише РБК-Україна з посиланням джерела, ухвалення закону про оподаткування посилок є основним питанням для продовження зовнішнього фінансування на нинішньому етапі. Це ключове питання, без вирішення якого програма може бути припинена.

За їхніми словами, якщо закон про посилки не буде ухвалено в найближчий час, умова щодо посилок може отримати статус prior actions, і другий транш кредиту Україна не отримає, доки закон не буде ухвалено.

Що передбачав законопроєкт

Документ пропонував запровадити оподаткування всіх міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості. Наразі відправлення вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ та мита.

У погодженому з МВФ варіанті законопроєкту пропонувалося:

залишити пільговий режим лише для некомерційних посилок до 45 євро;

не стягувати ПДВ та мито з таких відправлення;

для посилок до 150 євро запровадити ПДВ у розмірі 20%;

для посилок дорожчих за 150 євро застосовувати ПДВ та 10% мита на суму перевищення ліміту.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв , що законопроєкт про оподаткування посилок є необхідною умовою для отримання фінансування від МВФ та Європейського Союзу, і його необхідно ухвалити. «Є зовнішній тиск з цього питання, є зовнішній запит. У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином передомовитися», — зазначав Марченко.

Також Finance.ua писав , що Європейський Союз прив’яже частину виплат із пакета допомоги Україні обсягом 90 млрд євро до змін у податковому законодавстві, які раніше вимагав Міжнародний валютний фонд.

