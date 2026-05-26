Уряд змінив правила малої приватизації — деталі

Казна та Політика
Викупити державне чи комунальне майно «за копійки» через оренду та ремонти більше не вдасться. Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов’язковими для продажу орендованого майна.
Про це повідомила прем’єр-міністерки Юлія Свириденко.
Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Prozorro.Продажі.
«Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію (так звані невід’ємні поліпшення), а потім отримували право викупити об’єкт без аукціону та за значно нижчою ціною. Через це громади і держава недоотримували кошти», — пише вона.
За оцінками Transparency International Ukraine, у середньому — на 45% менше, ніж через відкриті аукціони. Лише у 2021−2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 млрд грн надходжень — більш ніж удвічі більше, ніж викупи. Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком.
«Водночас ми зберігаємо захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід’ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку» — резюмувала Свириденко.
За матеріалами:
Finance.ua
