Скільки іноземців перебувають та працюють в Україні нелегально

Казна та Політика
В Україні нелегально перебувають деякі іноземці. Нелегальне працевлаштування має виявляти Держслужба з питань праці.
Також є випадки, коли нелегальне працевлаштування розглядається як торгівля людьми — це вже робота міграційної служби та міграційної поліції. Про це розповіла голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко в інтрев"ю.
«Окрім того, що такі іноземці незаконно працевлаштовані, вони не отримують належних умов проживання та оплати праці. Тобто фактично їх використовують як рабів. Національна поліція відкриває кримінальні справи з цього приводу і притягує до кримінальної відповідальності їхніх роботодавців. Іноземці ж, якщо вони співпрацюють з слідством, можуть отримати статус жертви торгівлі людьми» — сказала вона.
На період війни, у Держпраці є мораторій на проведення перевірок роботодавців, але було б цікаво їх відновити і більше працювати з роботодавцями, бо в першу чергу вони мають нести відповідальність за осіб, яких наймають.
«Коли ми зустрічалися з великим бізнесом, то дуже багато хто з бізнесменів з подивом дізнавалися про те, що вони мають нести таку відповідальність. А вони мають зустріти таких робітників, розмістити, надати принаймні мінімальний соціальний пакет, якщо у іноземців виникнуть проблеми зі здоров’ям, тощо» — розповідає експерт.
Були випадки у західних регіонах, коли завозили мігрантів, оформлювали їх на роботу, ми видавали посвідки — а за два тижні з цими робітниками розривали контракт. І ці люди фактично опиняються на вулиці, не розуміють середовища, в якому перебувають, не розуміють, що робити далі.
«Далі вони намагаються незаконно переправитися до Європи, а коли їх там ловлять і з’ясовують, що вони потрапили через Україну, то повертають до нас в порядку реадмісії. Ми їх розміщуємо в наших пунктах нелегальних мігрантів. І далі — глухий кут, тому що ми не можемо цих іноземців видворити в країну походження через те, що у нас порушені логістичні шляхи. Але ми все одно намагаємося це робити, хоча це вартує державі дуже великих коштів» — резюмувала вона.
За матеріалами:
Finance.ua
