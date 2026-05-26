З початку 2026 року держава підтримала 6,25 млрд грн несировинного експорту

За січень-квітень 2026 року Експортно-кредитне агентство України підтримало експортні контракти українських виробників загальною вартістю 6,25 млрд грн.
Підтримка несировинного експорту через продукти ЕКА є складовою політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».
Про це пише Мінекономіки.
За цей період підтримано 26 угод для 23 експортерів. Сума банківських кредитів, виданих банками на підтримку експортних контрактів і застрахованих ЕКА, становила 15 млн грн.
Найбільший обсяг підтриманого експорту забезпечили підприємства Хмельницької області — 4,61 млрд грн. Також серед лідерів Львівська область із 500 млн грн та Чернігівська область із 420 млн грн.
Основними країнами-імпортерами продукції українських виробників, застрахованих в ЕКА, стали:
  • Німеччина — 1,2 млрд грн,
  • Польща — 678,5 млн грн,
  • Угорщина — 677,7 млн грн.
У галузевій структурі найбільшу частку становило виробництво:
  • меблів — 4,6 млрд грн;
  • металевих дверей і вікон — 281,83 млн грн;
  • виробів із дроту, ланцюгів і пружин — 142,72 млн грн;
  • шпалер — 137,59 млн грн;
  • гофрованого паперу, картону і паперової тари — 130,84 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
