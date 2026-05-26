Понад 3,5 млн грн фінансових санкцій: про які порушення найчастіше повідомляли

Казна та Політика
Понад 3,5 млн гривень фінансових санкцій застосовано до окремих платників за результатами податкового контролю на підставі інформації у повідомленнях про можливі порушення через цифровий сервіс «TAX Control».
Про це пише ДПС.
Новий електронний інструмент, запроваджений наприкінці минулого року, вже демонструє реальні результати та допомагає ефективніше протидіяти тіньовому сектору.

Найчастіше громадяни повідомляли про:

  • незастосування РРО/ПРРО або відмову у видачі фіскального чека — 47%;
  • здійснення господарської діяльності без державної реєстрації — 30%;
  • відмову у безготівковому розрахунку, торгівлю без відповідних ліцензій або використання неоформленої праці — 23%.

Регіони

Найбільше повідомлень надійшло щодо можливих порушень у Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях та місті Києві.
ДПС нагадує, що скористатися сервісом «TAX Control» можна на вебпорталі ДПС. Віджет сервісу розміщений у правому верхньому куті головної сторінки.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
