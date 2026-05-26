У Раді хочуть підвищити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату: які розміри пропонують

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну показників прожиткового мінімуму у державному бюджеті на 2026 рік, а також підвищення мінімальної пенсії, мінімальної зарплати та грошового забезпечення військовослужбовців.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Як пропонують змінити прожитковий мінімум

За словами депутатів-ініціаторів документу, чинні бюджетні показники суттєво нижчі за очікувані фактичні рівні прожиткового мінімуму, що, на їхню думку, призводить до звуження соціальних гарантій громадян і суперечить Конституції України.

Законопроєкт передбачає поетапне підвищення прожиткового мінімуму у 2026 році залежно від кварталу.

Зокрема, для однієї особи в розрахунку на місяць він може становити:

з 1 січня — 3209 гривень;

з 1 липня — 9906 гривень;

з 1 жовтня — 10180 гривень.

Також документ передбачає зміну прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп.

Для дітей до 6 років

з 1 січня — 2817 гривень;

з 1 липня — 7858 гривень;

з 1 жовтня — 8074 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років

з 1 січня — 3512 гривень;

з 1 липня — 10035 гривень;

з 1 жовтня -10312 гривень.

Для працездатних осіб

з 1 січня — 3328 гривень;

з 1 липня — 11833 гривень;

з 1 жовтня — 12160 гривень.

Для людей, які втратили працездатність

з 1 січня — 2595 гривень;

з 1 липня — 7387 гривень;

з 1 жовтня — 7591 гривня.

Якою може стати мінімальна пенсія

Мінімальний розмір пенсії за віком пропонують встановити на такому рівні:

з 1 липня — 7 387 гривень;

з 1 жовтня — 7 591 гривень.

Як може зрости мінімальна зарплата

Документ передбачає підвищення мінімальної заробітної плати як у місячному, так і погодинному розмірі.

У місячному розмірі

з 1 січня 2026 року — 8647 гривень;

з 1 липня 2026 року — 11183 гривень;

з 1 жовтня — 12160 гривень;

У погодинному розмірі

з 1 січня 2026 року — 52,22 гривні;

з 1 липня 2026 року — 64,16 гривня;

з 1 жовтня 2026 року — 72,17 гривень на місяць.

Військовим хочуть підвищити грошове забезпечення

Документ також передбачає підвищення основного грошового забезпечення військовослужбовців з 1 червня 2026 року в 1,5 рази.

Які ще зміни пропонують

Окрім соціальних виплат, ініціатива також містить пропозиції щодо:

запровадження обмежень заробітних плат у державному секторі економіки;

проведення репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що перебувають у власності НБУ;

підвищення ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку банків до 75 відсотків.

На відміну від основного законопроєкту № 15224 «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2026 рік“ щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони» цим проєктом № 1 5224−5, не передбачається спрямування коштів передбачених на забезпечення сектору безпеки і оборони до Резервного фонду.

Що відомо про можливе обмеження зарплат посадовців

Документ пропонує на період воєнного стану та ще 30 днів після його завершення встановити обмеження на максимальні зарплати для частини посадовців і керівників державних компаній.

Пропонується, щоб максимальна місячна зарплата або грошове забезпечення не перевищували рівень зарплати військовослужбовця рядового складу першого тарифного розряду разом із бойовими виплатами.

Обмеження не застосовуватиметься до суддів і суддів Конституційного Суду України, військових та інших силових формувань.

Перелік посад, на які буде поширюватися це обмеження, має визначити Кабінет Міністрів.

Де планують брати гроші

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація змін може бути забезпечена за рахунок додаткових податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів податку на доходи фізичних осіб, додаткових доходів внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок зменшення витрат із бюджетів на не першочергові заходи.

