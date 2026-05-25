Без зміни ціни на проїзд Київ буде змушений продовжувати дотувати транспорт замість допомоги війську, — експерт

Київ вже витрачає на громадський транспорт стільки ж грошей, як на дрони та ППО. Якщо не переглянути тарифи, місту доведеться зменшувати підтримку військових.
Про це заявив політичний експерт, Директор Інституту світової політики Євген Магда.
«Дискусія про можливе підвищення вартості проїзду в Києві очікувано стала емоційною. Але в цій дискусії бракує одного важливого елементу: розуміння, що у нас війна. Дотація на громадський транспорт з бюджету міста становить 12 млрд грн на рік.
Це, зокрема, компенсація за проїзд пільгових категорій і покриття різниці між реальною вартістю послуги та тим тарифом, який платить пасажир. Водночас Київ торік також спрямував 12 млрд грн на підтримку Сил безпеки й оборони, закупівлю дронів, РЕБ, техніки та автомобілів для військових. Київ зараз є одним із найбільших донорів допомоги армії серед українських міст", — написав експерт. Разом із тим, він зазначив, що без зміни ціни на проїзд Київ буде змушений продовжувати дотувати транспорт замість допомоги ЗСУ.
«Питання в тому, звідки місто братиме гроші, якщо транспортні витрати й далі зростатимуть, а тариф залишатиметься політично замороженим? Бо міський бюджет сьогодні має зовсім іншу структуру видатків, ніж у мирний час. І тут виникає неприємна, але чесна логіка.
Якщо зростання транспортних витрат з’їсть додаткові мільярди з міського бюджету, ці гроші доведеться забрати з інших напрямів. Ціна непідвищення тарифу теж існує. Її не видно в турнікеті метро, але її може бути видно в бюджетному рядку, де замість дронів, РЕБ чи техніки для підрозділів доведеться закривати транспортну дотацію. Тобто без зміни ціни на проїзд Київ буде змушений продовжувати дотувати транспорт замість допомоги війську", — зазначив Євген Магда.
Як повідомлялося раніше, до 1 червня 2026 року на сайті КМДА триває обговорення нових тарифів на проїзд в громадському транспорті, які підготовлено з урахуванням індексів цін на промислову продукцію, витрат на оплату праці та вартості енергоресурсів.
Разом із тим, понад 1 мільйон мешканців Києва мають право користуватися комунальним транспортом безкоштовно або за пільговим тарифом. Це, зокрема, пенсіонери, школярі та студенти, учасники бойових дій тощо.
За матеріалами:
Українські Новини
