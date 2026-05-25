Коли Мінфін очікує отримання першого траншу кредиту USL від ЄС

Казна та Політика
Перший транш фінансування Європейського Союзу у рамках програми Ukraine Support Loan (USL), загальний розмір якої складає EUR90 млрд, має надійти у червні цього року за результатами виконаних України зобов’язань, які будуть остаточно закріплені Кредитною угодою, яка потребує ратифікації Верховною Радою.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
«Затримка була (пов'язана) із підготовкою кредитної угоди, з погодженням меморандуму», — сказав він журналістам.
Міністр зазначив, що в кредитній угоді, яка має бути ратифікована у Раді, буде й пункт про необхідність прийняття цього закону, але це може бути зроблено й після отримання першого траншу.
За його словами, в рамках переговорів вдалося домовитися, що у кредитній угоді USL буде відсутній пункт щодо введення ПДВ для фізичних осіб — підприємців, який є умовою програми співробітництва України із Міжнародним валютним фондом, але який наразі не має підтримки у Раді.
Глава Мінфіну констатував, що наразі ризиком для ратифікації виглядає питання щодо оподаткування посилок, але він висловив сподівання, що цей закон буде прийнятий.
Марченко також сказав, що необхідні зміни для першого траншу вже виконані, наприклад, продовження військового збору на період після завершення військового стану.
Як повідомлялося, розмір першого траншу становить близько 9 млрд євро із 45 млрд євро, які мають бути виділені цього року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
