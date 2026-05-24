За 2025 рік українці задекларували майже 300 млрд грн доходів Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Майже 299 млрд гривень доходів задекларували українці

За 2025 рік українці задекларували 299 млрд грн. Загалом громадяни України подали майже 176 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

У яких регіонах найактивніше подавали декларації

Порівняно з минулим роком кількість поданих декларацій найбільше зросла:

у Рівненській області — на 10%;

у Миколаївській області — на 8%;

у Волинській області — на 7%;

в Одеській області — на 6%;

у Києві — на 6%.

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати: 5,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб; 2,5 млрд грн військового збору.

Зросла кількість українців з іноземними доходами

За словами Карнаух, цьогоріч помітно збільшилася кількість громадян, які декларували доходи, отримані за кордоном.

Порівняно з минулим роком їх кількість збільшилась на 3,4 тисячі осіб. Сума задекларованих іноземних доходів — 20,7 млрд гривень.

За результатами декларування іноземних доходів громадяни визначили до сплати:

2,4 млрд грн ПДФО;

1 млрд грн військового збору.

У Податковій нагадали, що до 31 липня включно необхідно сплатити визначені податкові зобов’язання.

«ПДФО формує дохідну частину бюджетів різних рівнів, зокрема місцевих бюджетів, за рахунок яких фінансуються соціальні програми, освіта, медицина та розвиток громад. Військовий збір спрямовується на підтримку сектору безпеки і оборони, забезпечуючи його необхідними ресурсами», — йдеться у повідомленні.

Раніше Finance.ua писав , що фізичні особи відтепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи через портал «Дія».

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;

обрати послугу «Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб»;

натиснути «Надіслати дані» для отримання інформації від податкової;

вибрати потрібну дію — подання декларації або оформлення податкової знижки;

перевірити автоматично підтягнуті дані про доходи, нерухомість та автомобілі;

завантажити необхідні документи, зокрема договори або квитанції;

підписати декларацію КЕПом та надіслати її онлайн.

