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Українці сплатили 475,5 млрд грн ПДФО: де надходження були найбільшими

Казна та Політика
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Податок на доходи фізичних осіб продовжує приносити значні суми до бюджетів. За вісім місяців 2026 року українські платники сплатили 475,5 млрд грн ПДФО — майже п’яту частину більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому значну частину надходжень забезпечили чотири регіони.
Про це свідчать дані податкової.
За січень — серпень 2026 року ПДФО сплатили 1,3 млн платників. Загальна сума надходжень зросла на 19,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, коли було сплачено 399 млрд грн.

Які регіони сплатили найбільше

Найбільші надходження ПДФО за цей період забезпечили:
  • Київ — 113,6 млрд грн;
  • Дніпропетровська область — 46,1 млрд грн;
  • Львівська область — 33,4 млрд грн;
  • Київська область — 29,6 млрд грн.

Чому це важливо

ПДФО є одним із основних бюджетоформуючих податків і головним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Ці кошти використовують для фінансування, зокрема, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, благоустрою та розвитку інфраструктури.
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В умовах воєнного стану стабільні податкові надходження дають змогу державі та громадам виконувати свої зобов’язання і фінансувати першочергові потреби.
Водночас офіційне працевлаштування та легальна виплата доходів дають переваги й самим громадянам. Якщо протягом року людина отримувала офіційні доходи та з них сплачувався ПДФО, вона може скористатися правом на податкову знижку і повернути частину сплаченого податку за окремими видами витрат. За витратами, понесеними у 2025 році, скористатися правом на податкову знижку можна до 31 грудня 2026 року. Детально про податкову знижку Finance.ua писав у статті.
Раніше ми повідомляли, що зарплата «в конверті» дозволяє працівнику отримати більше грошей зараз, але водночас зменшує податкові надходження та може вплинути на його майбутню пенсію. За посиланням розповіли, що це означає і як українці втрачають пенсії через тіньові зарплати.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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