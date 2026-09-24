Українці сплатили 475,5 млрд грн ПДФО: де надходження були найбільшими

Податок на доходи фізичних осіб продовжує приносити значні суми до бюджетів. За вісім місяців 2026 року українські платники сплатили 475,5 млрд грн ПДФО — майже п’яту частину більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому значну частину надходжень забезпечили чотири регіони.

Про це свідчать дані податкової.

За січень — серпень 2026 року ПДФО сплатили 1,3 млн платників. Загальна сума надходжень зросла на 19,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, коли було сплачено 399 млрд грн.

Які регіони сплатили найбільше

Найбільші надходження ПДФО за цей період забезпечили:

Київ — 113,6 млрд грн;

Дніпропетровська область — 46,1 млрд грн;

Львівська область — 33,4 млрд грн;

Київська область — 29,6 млрд грн.

Чому це важливо

ПДФО є одним із основних бюджетоформуючих податків і головним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Ці кошти використовують для фінансування, зокрема, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, благоустрою та розвитку інфраструктури.

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В умовах воєнного стану стабільні податкові надходження дають змогу державі та громадам виконувати свої зобов’язання і фінансувати першочергові потреби.

скористатися правом на податкову знижку можна до 31 грудня 2026 року. Детально про податкову знижку Водночас офіційне працевлаштування та легальна виплата доходів дають переваги й самим громадянам. Якщо протягом року людина отримувала офіційні доходи та з них сплачувався ПДФО, вона може скористатися правом на податкову знижку і повернути частину сплаченого податку за окремими видами витрат. За витратами, понесеними у 2025 році,можна до 31 грудня 2026 року. Детально про податкову знижку Finance.ua писав у статті.