Вживані авто з ЄС принесли бюджету додаткові 516 млн грн

Зміна порядку застосування тарифних преференцій до вживаних автомобілів з ЄС принесла державному бюджету додаткові 516 млн грн митних платежів за три місяці.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Як працює тарифна преференція для вживаних авто

Вживане авто, яке ввозиться в Україну з Європейського Союзу, за певних умов може оформлюватися із застосуванням тарифної преференції — тобто без сплати ввізного мита.

Для цього необхідно підтвердити його преференційне походження та відповідність вимогам для застосування пільги.

Одним із документів, що підтверджує таке походження, є сертифікат EUR.1.

Раніше преференція могла застосовуватися вже під час митного оформлення, тоді як перевірка сертифіката та підтвердження походження митними органами країни експорту ще тривала. Фактично це означало, що пільговий режим міг бути застосований до отримання остаточного результату перевірки.

Саме такий порядок створював ризик маніпуляцій із достовірністю документів та неправомірним отриманням пільг під час імпорту вживаних авто.

Що змінилося з 1 червня 2026 року

З 1 червня 2026 року митні органи змінили порядок надання тарифних преференцій до вживаних транспортних засобів товарної групи 87 походженням з ЄС.

Тепер пільга застосовується після отримання результатів перевірки сертифіката EUR.1, що відповідає механізму, передбаченому статтею 34 Доповнення І Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Скільки додаткових коштів отримав бюджет

У червні-серпні 2026 року під час митного оформлення вживаних транспортних засобів походженням з країн ЄС до державного бюджету надійшло на 516 млн грн митних платежів більше, ніж за аналогічний період 2025 року.