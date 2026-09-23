У Єврокомісії озвучили, скільки грошей цьогоріч може отримати Україна, якщо впровадить реформи

Проведення реформ, плани яких погоджені Європейським союзом і Україною, може розблокувати 20 мільярдів євро бюджетної підтримки для Києва від ЄС.

Про це на брифінгу Єврокомісії заявив її речник Гійом Мерсьє, передає Радіо Свобода.

У вересні Єврокомісія нагадала українській владі про необхідність прискорити виконання реформ, передбачених домовленостями з ЄС. Зокрема, 14 вересня єврокомісари Валдіс Домбровскіс і Марта Кос надіслали відповідні листи голові Верховної Ради та прем’єр-міністру України.

Які реформи необхідні для отримання коштів

Посадовець Єврокомісії нагадав, що реформи охоплюють різні сектори. Серед ключових напрямків він назвав верховенство права та боротьбу з корупцією.

«Якщо ці реформи будуть реалізовані та ухвалені у 2026 році, вони можуть розблокувати 20 мільярдів євро бюджетної підтримки… Цей порядок денний реформ був погоджений з українською владою та ратифікований Верховною Радою. Тепер дуже важливо, щоб реалізація цих реформ просувалася вперед», — наголосив речник.

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У Єврокомісії не відповіли на запитання, чи обговорювали президенти потенційну авансову виплату частини 90-мільярдної позики, запланованої для України на наступний рік — йдеться про половину суми кредиту.

Володимир Зеленський раніше заявляв про дефіцит бюджету в 23 мільярди доларів. Одним із можливих шляхів його покриття називав завчасну виплату коштів із багатомільярдного кредиту ЄС.

«Ми справді працюємо над тим, щоб збільшити нашу оборонну підтримку України. Ми також закликаємо наших партнерів зробити те саме. Ми закликаємо Україну ухвалити необхідні реформи, які дозволять нам виплатити 37 мільярдів євро, і саме на цьому ми зараз зосереджені», — заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

Про що говорили Зеленський і фон дер Ляєн

22 вересня на полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн. Finance.ua з посиланням на Bloomberg писав , що зустріч була напруженою.

Європейський Союз очікує від України прогресу в ухваленні законодавства для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення українських норм до законодавства ЄС.