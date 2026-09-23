Уряд зупинив усі платежі на підготовку громад до опалювального сезону — АМУ Сьогодні 11:35 — Казна та Політика Фото: Київтеплоенерго

Асоціація міст України заявила про зупинку урядом платежів, передбачених для громад на захист енергетичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, ліквідацію наслідків ракетних ударів, відновлення критичної інфраструктури та зруйнованого житла.

АМУ заявила про зупинку виплат громадам

За словами радниці голови Асоціації міст України Оксани Продан, уряд не може самостійно вирішувати, здійснювати чи не здійснювати передбачені бюджетом виплати без відповідного рішення Верховної Ради.

«У парламентсько-президентській республіці уряд не може собі дозволити хотіти або не хотіти платити чи не платити. Уряд не може самостійно зупинити ці виплати без рішення Верховної Ради, без парламенту», — зазначила вона.

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За її словами, Асоціація міст України об’єднує 1092 громади, і всі ці громади зацікавлені в ефективній підготовці до опалювального сезону. Всі вони чекають на допомогу уряду, тому що уряд на сьогодні винен 85 мільярдів гривень теплопостачальним підприємствам.

«Ці гроші уряд не віддає і не планує віддавати. Уряд і до заяви пані Підласої не поспішав виконувати свої функції. Але хоча б не шкодити — це принаймні уряд може робити і без додаткового фінансування. Якщо є проблеми з коштами, якщо є проблеми на казначейському рахунку, уряд це має бачити не сьогодні на вчора, а заздалегідь. На основі цього вони зобов’язані готувати зміни до державного бюджету на поточний рік і з цими змінами приходити на узгодження до парламенту», — заявила Продан.

Громади очікують на фінансування підготовки до опалювального сезону

В АМУ наголошують, що ситуація безпосередньо стосується спроможності громад виконувати завдання із забезпечення стійкості та підготовки до опалювального сезону. Зокрема, Асоціація ставить питання, як громади мають готуватися до опалювального сезону та виконувати плани стійкості за відсутності передбачених коштів.

АМУ також ставить питання про відповідність зупинки платежів закону про Державний бюджет України на 2026 рік та можливі наслідки такого рішення для громад і населення.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет міністрів розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості. «Маємо максимально використати кожен день, що залишився до початку опалювального сезону, щоб забезпечити виконання затверджених планів та повну готовність громад до зими», — заявляв премʼєр-міністр Сергій Корецький.