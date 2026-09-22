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Мінфін заявив про невідворотність ПДВ для ФОПів

Казна та Політика
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Поріг можуть встановити безпосередньо в євро
Поріг можуть встановити безпосередньо в євро
Україна має запровадити ПДВ для фізичних осіб-підприємців, оскільки цього вимагають правила Європейського Союзу.
Про це заявила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей на форумі «Think Small First — Спочатку думай про малих», передає Фінансовий клуб.

Який поріг для ПДВ пропонують

«ПДВ для ФОПів — це не вигадка Мінфіну чи Податкової, чи Верховної Ради. ПДВ для ФОПів — це вимога 112-ї директиви, яка регламентує адміністрування податку в країнах ЄС. Там написано, що всі платники, суб’єкти господарювання, які мають обсяг обороту більше ніж 85 тис. євро, зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ, незалежно від форми оподаткування», — сказала Воробей.
За її словами, Україна має адаптуватися до цих правил.
«Я вас запевняю, що поріг буде піднятий, він не буде 1 млн грн, він буде 85 тис. євро в еквіваленті», — заявила заступниця міністра.
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Як може змінюватися поріг

Поріг можуть встановити безпосередньо в євро, щоб він автоматично змінювався залежно від валютного курсу.
Водночас у країнах ЄС діють різні пороги для обов’язкової реєстрації платником ПДВ.
«Є країни, де поріг нуль — платять з першої гривні. Є на 25, на 45, ми домовилися із донорами на найвищий поріг», — сказала Воробей.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Світлану Воробей писав, що Україна має реформувати спрощену систему оподаткування та уніфікувати правила для різних груп платників податків, щоб отримати наступні транші фінансової допомоги від Європейського Союзу. «Буде реформування другої і третьої груп ФОП. У нас є зобов’язання, щоб отримати другий і третій транш», — заявляла вона.
Також ми розповідали, що українські урядовці та представники МВФ перебували на завершальному етапі обговорення запровадження ПДВ для більшої кількості ФОП, щоб відтермінувати рішення до 2027 року. Спочатку уряд пропонував запровадити ПДВ для усіх ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн. Потім — згодився підняти ліміт до 4 млн грн. Але навіть цю версію законопроєкту не поспішав подавати до парламенту.
Зараз ФОПи на третій групі можуть обирати ставку 5% без ПДВ або 3% при окремій сплаті ПДВ.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
ПДВФОППодаткиМінфін
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