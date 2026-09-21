Ужгород і Чоп з’єднали першою електрифікованою євроколією Сьогодні 19:29 — Казна та Політика Наразі залізничники працюють над електрифікацією другої черги проєкту

«Укрзалізниця» завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії в Україні. Йдеться про 22-кілометрову ділянку між Ужгородом і Чопом

Про це повідомила пресслужба компанії.

Електрифікація євроколії

Проєкт є ще одним кроком до прямого залізничного сполучення Ужгорода з європейськими містами без зміни локомотива на кордоні.

Наразі залізничники працюють над електрифікацією другої черги проєкту —- ділянки від Чопа до державного кордону з Угорщиною (Захонь). Завершити цей етап планується до кінця 2026 року. Після цього багатосистемні електровози зможуть перетинати українсько-угорський кордон без зміни локомотива.

Дільниця електрифікована на постійному струмі напругою 3 кВ, тоді як в Угорщині використовується змінний струм 25 кВ, тому для руху без зміни локомотива потрібні саме багатосистемні електровози. А це означає, що пасажирські поїзди на електротязі з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії технічно зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода.

«Для пасажирів — це менше часу в дорозі, а для залізниці — менші експлуатаційні витрати», — пояснюють у компанії.

Скільки коштує проєкт

Проєкт електрифікації реалізується на умовах співфінансування. Його загальна вартість становить 1,3 млрд грн, з яких 50% — грант Європейського Союзу за програмою Connecting Europe Facility (CEF Transport), ще 50% — кошти державного бюджету та власні кошти компанії. У 2026 році на реалізацію проєкту з державного бюджету виділено 285 млн грн.