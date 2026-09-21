0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ужгород і Чоп з’єднали першою електрифікованою євроколією

Казна та Політика
91
Наразі залізничники працюють над електрифікацією другої черги проєкту
Наразі залізничники працюють над електрифікацією другої черги проєкту
«Укрзалізниця» завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії в Україні. Йдеться про 22-кілометрову ділянку між Ужгородом і Чопом
Про це повідомила пресслужба компанії.

Електрифікація євроколії

Проєкт є ще одним кроком до прямого залізничного сполучення Ужгорода з європейськими містами без зміни локомотива на кордоні.
Наразі залізничники працюють над електрифікацією другої черги проєкту —- ділянки від Чопа до державного кордону з Угорщиною (Захонь). Завершити цей етап планується до кінця 2026 року. Після цього багатосистемні електровози зможуть перетинати українсько-угорський кордон без зміни локомотива.
Читайте також
Дільниця електрифікована на постійному струмі напругою 3 кВ, тоді як в Угорщині використовується змінний струм 25 кВ, тому для руху без зміни локомотива потрібні саме багатосистемні електровози. А це означає, що пасажирські поїзди на електротязі з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії технічно зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода.
«Для пасажирів — це менше часу в дорозі, а для залізниці — менші експлуатаційні витрати», — пояснюють у компанії.
Місце для вашої реклами

Скільки коштує проєкт

Проєкт електрифікації реалізується на умовах співфінансування. Його загальна вартість становить 1,3 млрд грн, з яких 50% — грант Європейського Союзу за програмою Connecting Europe Facility (CEF Transport), ще 50% — кошти державного бюджету та власні кошти компанії. У 2026 році на реалізацію проєкту з державного бюджету виділено 285 млн грн.
В Укрзалізниці нагадали, що восени 2025 року компанія завершила будівництво та відкрила рух першою в історі сучасно України новозбудованою дільницею євроколії стандарту 1435 мм. Вона з’єднала Чоп та Ужгород і зробила Ужгород першим обласним центром Украни з прямим залізничним сполученням із Європейським Союзом.
За матеріалами:
Finance.ua
УкрзалізницяЗалізничний транспорт
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems