Україні терміново потрібні мільярди: де шукатимуть $52,6 млрд Сьогодні 15:00 — Казна та Політика Гроші держбюджету

Україні потрібно забезпечити десятки мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальна потреба у зовнішніх ресурсах наступного року оцінюється у $52,6 млрд, тоді як у 2026 році країна вже залучила $31,3 млрд.

Про це йшлося під час переговорів міністра фінансів України Сергія Марченка з міжнародними партнерами на неформальному засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN) у Дубліні.

Скільки грошей потрібно Україні

Центральним питанням зустрічей стало залучення міжнародних ресурсів для фінансування потреб Державного бюджету України.

У 2026 році Україна вже отримала $31,3 млрд зовнішнього фінансування. Значну частину підтримки забезпечив Європейський Союз: у межах Ukraine Facility та Ukraine Support Loan цього року Україна отримала до 18 млрд євро.

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Водночас на 2027 рік потреба у зовнішніх ресурсах значно вища — $52,6 млрд. Навіть з урахуванням доступного фінансування, зокрема залишків програми Ukraine Support Loan, залишається значний непокритий фінансовий розрив.

«Наше завдання на 2027 рік — не просто закрити фінансовий розрив. Україні потрібна передбачувана фінансова рамка, яка дозволить зберегти макрофінансову стабільність, фінансувати критично важливі видатки та не перекладати надмірний тягар війни на громадян і бізнес», — зазначив Сергій Марченко.

За його словами, для цього потрібні три складові: своєчасна зовнішня підтримка, системне використання російських активів на користь України та послідовне виконання реформ.

російські активи та реформи як частина фінансування

Окремо під час переговорів обговорювали використання знерухомлених російських суверенних активів. Українська сторона наголосила на необхідності збільшувати фінансовий тягар для росії в умовах продовження війни та значних потреб України.

Марченко закликав партнерів працювати над централізованим рішенням на рівні ЄС. Воно, зокрема, могло б взяти на себе відповідні зобов’язання перед центральним банком рф, захистити фінансову інфраструктуру Euroclear та розподілити ризики між державами-членами ЄС.

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Ще одним потенційним джерелом підтримки може стати збільшення внесків партнерів до механізму Світового банку SPUR 2.0. Його фінансова модель дозволяє мультиплікувати донорські ресурси та збільшувати обсяг підтримки, доступної Україні.

Фінансування буде, якщо будуть реформи

Водночас отримання подальшого зовнішнього фінансування залежить і від виконання Україною реформ. Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні 7 необхідних законопроєктів, а ще один документ щодо цифрових платформ готується на підпис Президенту.

Йдеться про зміни у сфері оподаткування та митного оформлення посилок, процедури банкрутства малого бізнесу, роботи Фонду гарантування вкладів і НКРЕКП, лісового господарства, а також сек’юритизації та облігацій.

За підсумками переговорів Україна та міжнародні партнери домовилися продовжувати координацію щодо забезпечення макрофінансової стабільності, мобілізації необхідного фінансування на 2027 рік, використання російських активів та реалізації структурних реформ.

Раніше Finance.ua з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка писав , що бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали , що базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд. Водночас попередньо непокриту потребу на 2027 рік оцінюють у $32,6 млрд.