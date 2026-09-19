Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти рф Сьогодні 11:19 — Казна та Політика Президент США Дональд Трамп

Президент США підписав законопроєкт про «пекельні санкції» проти росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Що передбачається

«Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти росії та Ірану 2026 року» затверджує та розширює передбачені законом санкції, мита та заборони щодо росії, а також продовжує дію чинних санкцій проти Ірану", — йдеться у повідомленні.

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт.

Документ передбачає санкції проти найвищого керівництва росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого тіньового флоту.

Зокрема, відтепер президент США має право запроваджувати мито до 100% на товари з країн, які входять до першої п’ятірки покупців російської нафти та газу. Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії. Російський експорт у США обкладатиметься митом у 500%.

Реакція Зеленського

Президент України подякував Дональду Трампу та членам американського Конгресу за ухвалення закону.