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Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти рф

Казна та Політика
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США підписав законопроєкт про «пекельні санкції» проти росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема.
Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Що передбачається

«Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти росії та Ірану 2026 року» затверджує та розширює передбачені законом санкції, мита та заборони щодо росії, а також продовжує дію чинних санкцій проти Ірану", — йдеться у повідомленні.
16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт.
Документ передбачає санкції проти найвищого керівництва росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого тіньового флоту.
Зокрема, відтепер президент США має право запроваджувати мито до 100% на товари з країн, які входять до першої п’ятірки покупців російської нафти та газу. Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії. Російський експорт у США обкладатиметься митом у 500%.

Реакція Зеленського

Президент України подякував Дональду Трампу та членам американського Конгресу за ухвалення закону.
«Дякую президенту Трампу за підписання цього надважливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. Найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість», — написав він.
За матеріалами:
Finance.ua
ТрампСШАСанкції
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