Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти рф

«Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти росії та Ірану 2026 року» затверджує та розширює передбачені законом санкції, мита та заборони щодо росії, а також продовжує дію чинних санкцій проти Ірану", — йдеться у повідомленні.
Документ передбачає санкції проти найвищого керівництва росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого тіньового флоту.
Зокрема, відтепер президент США має право запроваджувати мито до 100% на товари з країн, які входять до першої п’ятірки покупців російської нафти та газу. Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії. Російський експорт у США обкладатиметься митом у 500%.
Реакція Зеленського
Президент України подякував Дональду Трампу та членам американського Конгресу за ухвалення закону.
«Дякую президенту Трампу за підписання цього надважливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. Найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість», — написав він.