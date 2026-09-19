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ВВП України зріс на 0,4% у другому кварталі — Нацбанк

Казна та Політика
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За даними Держстату, у другому кварталі 2026 року реальний ВВП України зріс на 0,4% у річному вимірі, а порівняно з першим кварталом — на 0,3%. Темпи зростання виявилися дещо нижчими за попередню оцінку Держстату, яка становила 0,6%.
Про це повідомили у Національному банку України.
Економічне зростання у другому кварталі підтримали:
  • стійке приватне споживання;
  • пожвавлення інвестиційної активності;
  • відсутність значних обмежень електропостачання для населення та бізнесу.
Водночас подальше посилення російських атак на логістику й транспортну інфраструктуру та об’єкти бізнесу обмежувало відновлення економіки.
Також у Нацбанку зафіксували зменшення від’ємного внеску чистого експорту в зростання ВВП, тоді як економічні результати за видами діяльності залишалися нерівномірними.

Прогноз на друге півріччя

У Нацбанку зазначають, що динаміка ВВП у другому півріччі, імовірно, залишатиметься стриманою.
Вона залежатиме від:
  • масштабів і наслідків російських атак на логістику, виробництво та енергетику;
  • обсягів урожаю;
  • бюджетних стимулів;
  • розвитку подій на Близькому Сході.
Ці чинники регулятор врахує в оновленому макроекономічному прогнозі на 2026−2028 роки, який оприлюднить наприкінці жовтня.
Раніше Finance.ua писав, що збитки України від руйнування інфраструктури та основних засобів унаслідок російських повітряних ударів можуть сягати близько $10 млрд на рік. Сукупні економічні втрати від цих руйнувань і блокади морських портів лише цього року можуть погіршити динаміку ВВП приблизно на 1,5 відсоткового пункта.
За матеріалами:
Finance.ua
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