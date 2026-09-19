ВВП України зріс на 0,4% у другому кварталі — Нацбанк Сьогодні 09:13 — Казна та Політика Монета 5 українських гривень

За даними Держстату, у другому кварталі 2026 року реальний ВВП України зріс на 0,4% у річному вимірі, а порівняно з першим кварталом — на 0,3%. Темпи зростання виявилися дещо нижчими за попередню оцінку Держстату, яка становила 0,6%.

Про це повідомили у Національному банку України.

Економічне зростання у другому кварталі підтримали:

стійке приватне споживання;

пожвавлення інвестиційної активності;

відсутність значних обмежень електропостачання для населення та бізнесу.

Водночас подальше посилення російських атак на логістику й транспортну інфраструктуру та об’єкти бізнесу обмежувало відновлення економіки.

Також у Нацбанку зафіксували зменшення від’ємного внеску чистого експорту в зростання ВВП, тоді як економічні результати за видами діяльності залишалися нерівномірними.

Прогноз на друге півріччя

У Нацбанку зазначають, що динаміка ВВП у другому півріччі, імовірно, залишатиметься стриманою.

Вона залежатиме від:

масштабів і наслідків російських атак на логістику, виробництво та енергетику;

обсягів урожаю;

бюджетних стимулів;

розвитку подій на Близькому Сході.

Ці чинники регулятор врахує в оновленому макроекономічному прогнозі на 2026−2028 роки, який оприлюднить наприкінці жовтня.