Зеленський заявив про підготовку угод на €1 млрд на Карпатському саміті Сьогодні 15:23 — Казна та Політика Лідери і представники Карпатської вісімки в українському Прикарпатті

У межах економічної частини Карпатського саміту Україна підготувала інвестиційні та торговельні угоди загальним обсягом €1 млрд. Також на заході представили майже 100 бізнес-проєктів Карпатського регіону на майже €40 млрд.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Carpathian 8 Summit у п’ятницю, передає «Інтерфакс-Україна».

Україна готує угоди на €1 млрд

За словами Зеленського, в економічній частині саміту очікуються фінансові та інвестиційні домовленості за участю близько 550 представників бізнесу з усіх країн-учасниць.

«Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро», — сказав президент.

Водночас на саміті представлено майже 100 бізнес-проєктів від Карпатського регіону загальним обсягом майже €40 млрд.

ЄС можуть залучити до підтримки Карпатського регіону

«Ми виходимо з того, що найближчими роками економічне зростання в Карпатському регіоні може бути вдвічі швидше, ніж в середньому по Європейському Союзу», — зазначив президент.

Він також повідомив про роботу зі створення на рівні Євросоюзу особливої Карпатської макростратегії, що дасть можливість залучити більше європейських коштів для підтримки країн та громад Карпатського регіону.

На саміті обговорили енергетичну безпеку

Крім того, президент повідомив про наявність кількох проєктів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки.