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Уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної тривоги

Казна та Політика
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Внаслідок ворожої атаки БПЛА в Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд
Внаслідок ворожої атаки БПЛА в Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд
Кабінет Міністрів затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Вони передбачають різні алгоритми для жовтого та червоного рівнів небезпеки.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Як працюватиме залізницяи

За жовтого рівня загрози потяги курсуватимуть за розкладом, а посадка та висадка пасажирів відбуватимуться у звичайному режимі.
За червоного рівня посадку пасажирів і відправлення потягів призупинятимуть. Люди повинні будуть перейти в укриття.
«Залежно від ситуації на місці „Укрзалізниця“ зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей», — зазначив очільник уряду.
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На вокзалах розширять доступ до укриттів

Корецький наголосив, що «Укрзалізниця» разом з обласними військовими адміністраціями та громадам повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінрозвитку та ДСНС.
Також МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.

Регіони мають змінити графіки міського транспорту

«Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки», — зазначив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні запровадили два рівні тривог. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. При жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.
Також ми розповідали, що розділення повітряних тривог наразі не вплинуло на графіки роботи відділень «Укрпошти». Поштові, фінансові та соціальні послуги продовжують надавати за чинними алгоритмами безпеки.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінУкрзалізниця
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