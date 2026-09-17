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Кому можуть скасувати доплату до пенсії

Особисті фінанси
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Кому можуть скасувати доплату до пенсії
Кому можуть скасувати доплату до пенсії
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді застосувати обмежувальні коефіцієнти до спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 28 780 гривень.
Також скасувати доплати пенсіонерам, які зареєструвалися у чорнобильській зоні після аварії або в останні роки.
Про це йдеться в проєкті держбюджету на наступний рік, передають Українські Новини.
Стаття 6 проєкту Закону про Держбюджет-2027 передбачає, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлюється на рівні 2 878 гривень. Відповідно, межа у 10 прожиткових мінімумів становить 28 780 гривень.
Разом з тим, стаття 43 визначає, що у 2027 році в період дії воєнного стану пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, виплачуються із застосуванням до суми перевищення знижувальних коефіцієнтів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Обмеження поширюються на виплати, призначені або перераховані за спеціальними законами для прокурорів, державних службовців, народних депутатів, суддів, включаючи щомісячне довічне утримання, а також митників, дипломатів, працівників НБУ, науковців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (із урахуванням усіх надбавок, підвищень та індексацій).
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Стаття 40 проєкту Закону впроваджує нові критерії для виплати доплати непрацюючим пенсіонерам, які проживають у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення.
Доплата встановлюється у розмірі 2 878 гривень або один прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Вказана доплата надаватиметься виключно тим пенсіонерам, які реально проживали або працювали в зоні у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року та мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС.
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Особам, які зареєстрували місце проживання або переїхали до зон відселення після аварії на ЧАЕС (після 1993 року), а також тим, хто повернувся туди після виїзду за межі зон, доплата за проживання у цих зонах взагалі не встановлюється.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
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