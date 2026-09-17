Кому можуть скасувати доплату до пенсії

Стаття 6 проєкту Закону про Держбюджет-2027 передбачає, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлюється на рівні 2 878 гривень. Відповідно, межа у 10 прожиткових мінімумів становить 28 780 гривень.
Разом з тим, стаття 43 визначає, що у 2027 році в період дії воєнного стану пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, виплачуються із застосуванням до суми перевищення знижувальних коефіцієнтів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Обмеження поширюються на виплати, призначені або перераховані за спеціальними законами для прокурорів, державних службовців, народних депутатів, суддів, включаючи щомісячне довічне утримання, а також митників, дипломатів, працівників НБУ, науковців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (із урахуванням усіх надбавок, підвищень та індексацій).
Стаття 40 проєкту Закону впроваджує нові критерії для виплати доплати непрацюючим пенсіонерам, які проживають у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення.
Доплата встановлюється у розмірі 2 878 гривень або один прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Вказана доплата надаватиметься виключно тим пенсіонерам, які реально проживали або працювали в зоні у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року та мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС.
Особам, які зареєстрували місце проживання або переїхали до зон відселення після аварії на ЧАЕС (після 1993 року), а також тим, хто повернувся туди після виїзду за межі зон, доплата за проживання у цих зонах взагалі не встановлюється.