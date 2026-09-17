Податки для ФОПів у 2027 році: ставки, ліміти та військовий збір Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси ФОП у 2027 році

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт № 16000 «Про Державний бюджет України на 2027 рік». Документ передбачає соціальні показники, від яких залежатимуть, зокрема, податкові зобов’язання фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Про це повідомляють експерти видання 7eminar.

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Якими будуть МЗП і прожитковий мінімум у 2027 році

З 1 січня 2027 року передбачено:

мінімальна заробітна плата (МЗП) — 9 546 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМ) — 3 691 грн.

Саме ці показники використовуються для визначення податкових зобов’язань та граничних обсягів доходу для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Скільки єдиного податку сплачуватимуть ФОПи

Розмір єдиного податку залежить від соціальних показників, установлених на 1 січня відповідного податкового року.

У 2027 році ставки становитимуть:

1 група — 369,10 грн на місяць, або 10% від прожиткового мінімуму;

2 група — 1909,20 грн на місяць, або 20% від мінімальної заробітної плати;

3 група — 5% від доходу для неплатників ПДВ та 3% від доходу для платників ПДВ.

Якими будуть ліміти доходу для ФОПів

Граничні обсяги доходу для платників єдиного податку розраховуються на основі мінімальної зарплати, встановленої на початок року.

У 2027 році ліміти становитимуть:

1 група — 167 МЗП, або 1 594 182 грн;

2 група — 834 МЗП, або 7 961 364 грн;

3 група — 1167 МЗП, або 11 140 182 грн.

Якщо підприємець перевищить встановлений ліміт, йому доведеться перейти на загальну систему оподаткування або обрати старшу групу.

Яким буде військовий збір для ФОПів

Для платників єдиного податку в 2027 році передбачено збереження чинних правил сплати військового збору.

Для 1, 2 та 4 груп він становитиме 954,60 грн на місяць. Це фіксована ставка у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.

Для ФОПів 3 групи військовий збір становитиме 1% від фактично отриманого доходу за звітний період.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік». Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.