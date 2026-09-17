0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податки для ФОПів у 2027 році: ставки, ліміти та військовий збір

Особисті фінанси
64
ФОП у 2027 році
ФОП у 2027 році
Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт № 16000 «Про Державний бюджет України на 2027 рік». Документ передбачає соціальні показники, від яких залежатимуть, зокрема, податкові зобов’язання фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.
Про це повідомляють експерти видання 7eminar.

Якими будуть МЗП і прожитковий мінімум у 2027 році

З 1 січня 2027 року передбачено:
  • мінімальна заробітна плата (МЗП) — 9 546 грн;
  • прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМ) — 3 691 грн.
Саме ці показники використовуються для визначення податкових зобов’язань та граничних обсягів доходу для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
Місце для вашої реклами

Скільки єдиного податку сплачуватимуть ФОПи

Розмір єдиного податку залежить від соціальних показників, установлених на 1 січня відповідного податкового року.
У 2027 році ставки становитимуть:
  • 1 група — 369,10 грн на місяць, або 10% від прожиткового мінімуму;
  • 2 група — 1909,20 грн на місяць, або 20% від мінімальної заробітної плати;
  • 3 група — 5% від доходу для неплатників ПДВ та 3% від доходу для платників ПДВ.

Якими будуть ліміти доходу для ФОПів

Граничні обсяги доходу для платників єдиного податку розраховуються на основі мінімальної зарплати, встановленої на початок року.
У 2027 році ліміти становитимуть:
  • 1 група — 167 МЗП, або 1 594 182 грн;
  • 2 група — 834 МЗП, або 7 961 364 грн;
  • 3 група — 1167 МЗП, або 11 140 182 грн.
Якщо підприємець перевищить встановлений ліміт, йому доведеться перейти на загальну систему оподаткування або обрати старшу групу.

Яким буде військовий збір для ФОПів

Для платників єдиного податку в 2027 році передбачено збереження чинних правил сплати військового збору.
Для 1, 2 та 4 груп він становитиме 954,60 грн на місяць. Це фіксована ставка у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.
Для ФОПів 3 групи військовий збір становитиме 1% від фактично отриманого доходу за звітний період.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік». Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.
Документ передбачає вже знайомий механізм індексації зарплат. Відповідна норма міститься у статті 55 проєкту держбюджету. У 2027 році індексацію зарплати знову обнулять. Механізм буде аналогічним до того, який застосовували на початку 2025 року та у 2026 році. Таким чином, у 2027 році діятимуть ті самі правила нарахування індексації, що й у 2025 та 2026 роках.
За матеріалами:
7eminar
ФОПБізнесПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems