ШІ змінює ринок праці: які професії будуть затребуваними до 2030 року Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси Технологій стає більше, але людські навички дорожчають

Штучний інтелект уже вміє писати код, аналізувати документи, працювати з даними, спілкуватися з клієнтами та автоматизувати дедалі складніші бізнес-процеси. Це закономірно породжує питання: які професії залишаться затребуваними через кілька років і за які навички роботодавці будуть готові платити більше? Єдиної «професії майбутнього» не існує. Натомість формується нова формула конкурентоспроможного спеціаліста: доменна (галузева) експертиза + вміння працювати зі штучним інтелектом + робота з даними + критичне мислення + відповідальність за результат.

Експерти WayForPay проаналізували дані міжнародних досліджень ринку праці, AI та fintech, щоб з’ясувати, які спеціалісти будуть найбільш затребуваними та як штучний інтелект уже змінює роботу людей.

За прогнозом World Economic Forum у Future of Jobs Report 2025, структурні зміни на ринку праці до 2030 року торкнуться близько 22% нинішніх робочих місць. Очікується створення приблизно 170 млн нових робочих місць, водночас близько 92 млн можуть бути витіснені, тобто глобальна економіка може отримати чистий приріст приблизно у 78 млн.

Глобальний ринок праці до 2030 року, blognew.wayforpay.com

За оцінкою International Labour Organization, приблизно кожен четвертий працівник у світі сьогодні працює у професії, яка певною мірою піддається впливу генеративного AI. Водночас для більшості професій найбільш імовірним сценарієм залишається трансформація роботи, а не повна заміна людини, оскільки більшість професій складається не з одного завдання, а з десятків різних функцій.

Тому одна з головних закономірностей нового ринку праці виглядає так: AI автоматизує не професії цілком, а насамперед окремі завдання всередині професій.

Найбільш перспективні напрями та професії

Однак особливо цікавий інший висновок PwC. Дослідники бачать формування двох різних моделей ринку праці: в одній AI демократизує професію, тобто робить складні завдання доступнішими людям із меншим рівнем експертизи, а в іншій — навпаки, професіоналізує роботу, забираючи прості та рутинні операції й залишаючи людині складні рішення, творчість, комунікацію та професійне судження.

Саме друга група сьогодні демонструє кращу динаміку: кількість таких вакансій зростає приблизно вдвічі швидше, а зарплати — на 42% швидше. Інакше кажучи, AI не обов’язково знижує цінність експерта — у деяких професіях він, навпаки, прибирає найдешевшу частину роботи та робить найдорожчу ще важливішою.

Що відбувається з ШІ-вакансіями, blognew.wayforpay.com

Серед професій, які до 2030 року демонструватимуть найшвидше відносне зростання, перші позиції займають Big Data Specialists, FinTech Engineers та AI and Machine Learning Specialists.

До найбільш перспективних також належать software developers, security specialists та фахівці із захисту інформації. Для економіки AI та fintech ці професії можна умовно розділити на кілька великих груп.

Найбільш перспективні напрями та професії, blognew.wayforpay.com

Тут виникає важливий парадокс. Якщо AI забирає значну частину роботи, на якій раніше навчалися початківці, компаніям доведеться перебудовувати систему підготовки кадрів, інакше проблема майбутнього може звучати не як «чим замінити senior-фахівців?», а як «звідки через п’ять років взяти senior-фахівців, якщо junior більше не проходять традиційний шлях навчання?».

Поруч із AI з’являється ще одна професія

Чим більше рішень компанія передає алгоритмам, тим гострішим стає питання відповідальності. Які дані використовувала модель, чому вона прийняла саме таке рішення, чи можна довіряти, чи немає упередженості та хто відповідатиме перед клієнтом або регулятором у разі помилки — усі ці питання стають частиною нової корпоративної реальності.

Саме тому поруч з AI engineers формується ще одна категорія спеціалістів: AI Governance Managers, Responsible AI Specialists, Model Risk Specialists та AI Compliance Experts. Особливо важливими такі професії ставатимуть у фінансовому секторі, страхуванні, охороні здоров’я та інших галузях, де рішення алгоритму можуть мати безпосередні наслідки для людини.

Фактично штучний інтелект створює окремий ринок праці для людей, завдання яких перевіряти, контролювати та пояснювати роботу AI.

Технологій стає більше, але людські навички дорожчають

OECD також звертає увагу, що впровадження таких технологій відбувається значно швидше, ніж підготовка людей до роботи з ними. Частка компаній у країнах OECD, які використовують штучний інтелект, зросла приблизно з 7% у 2021 році до 20% у 2025 році, тоді як поглиблені компетенції у цій сфері — зокрема machine learning або data science — мають лише близько 1% працівників.

Штучний інтелект і робота з великими даними належать до професійних компетенцій, значення яких зростає найшвидше. Водночас World Economic Forum прогнозує високий попит і на аналітичне та креативне мислення, гнучкість, стійкість, лідерські й соціальні навички.

Тобто розвиток технологій не зменшує цінність людських компетенцій, а в багатьох випадках, навпаки, посилює її.

Чотири типи спеціалістів, які формуватимуть ШІ-економіку

Усі професії майбутнього можна умовно об’єднати у чотири великі групи. Одні спеціалісти створюватимуть AI, інші — впроваджуватимуть його у бізнес, треті — відповідатимуть за безпеку та ризики, а четверті використовуватимуть технологію як інструмент для прийняття складних рішень.

Чотири типи спеціалістів, які формуватимуть ШІ-економіку, blognew.wayforpay.com