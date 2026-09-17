Скільки коштують приватний садок та приватна школа у різних містах України Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси Скільки коштують приватний садок та приватна школа у різних містах України

Державний садок і приватний — це дві абсолютно різні моделі. За оглядом цін приватних садків 2026 року, повний день у Києві коштує приблизно 15−30 тис. грн на місяць.

У преміальному сегменті — 35−45 тис. грн.

Наприклад, київський Montessori School вказує вартість садка від 12 тис. грн на місяць за неповний день без вартості харчування.

Приватні школи

Ціни дуже залежать від формату: невелика приватна школа може коштувати 10−15 тис. грн на місяць, тоді як преміальні заклади — понад 25−30 тис. грн.

Наприклад, у Києві I-School на 2026/27 навчальний рік встановила 310 тис. грн за рік плюс 15 тис. грн щорічного внеску.

У Дніпрі приватна школа «Джива» на 2026/27 рік коштує 16 500 грн на місяць, включно з активностями та перебуванням у школі до 18:30.

В Одесі початкова школа «Мрія» коштує від 20 500 грн на місяць, а IQ School — 10−13 тис. грн на місяць залежно від формату.

У Львовіприватна школа «Ерудит» коштує приблизно 23 700 грн на місяць.

Регіон Приватна школа, грн/міс. За навчальний рік* Київ 15-30 тис. 150-300 тис. грн Дніпровщина 16 500 165 тис. грн Одещина 10-25 тис. 100-250 тис. грн Львівщина 23 700 237 тис. грн

* Розрахунок за 10 місяців навчання; вступні внески, харчування, трансфер та окремі додаткові платежі можуть збільшити суму.

До речі, якщо ви виховуєте дитину самостійно, держава передбачила для вас окремі виплати, пільги на податок та підтримку з оплатою комунальних послуг. Та право на них залежить від конкретних юридичних критеріїв.