Скільки коштують приватний садок та приватна школа у різних містах України
Державний садок і приватний — це дві абсолютно різні моделі. За оглядом цін приватних садків 2026 року, повний день у Києві коштує приблизно 15−30 тис. грн на місяць.
У преміальному сегменті — 35−45 тис. грн.
Наприклад, київський Montessori School вказує вартість садка від 12 тис. грн на місяць за неповний день без вартості харчування.
Приватні школи
Ціни дуже залежать від формату: невелика приватна школа може коштувати 10−15 тис. грн на місяць, тоді як преміальні заклади — понад 25−30 тис. грн.
Наприклад, у Києві I-School на 2026/27 навчальний рік встановила 310 тис. грн за рік плюс 15 тис. грн щорічного внеску.
У Дніпрі приватна школа «Джива» на 2026/27 рік коштує 16 500 грн на місяць, включно з активностями та перебуванням у школі до 18:30.
В Одесі початкова школа «Мрія» коштує від 20 500 грн на місяць, а IQ School — 10−13 тис. грн на місяць залежно від формату.
У Львовіприватна школа «Ерудит» коштує приблизно 23 700 грн на місяць.
|Регіон
|Приватна школа, грн/міс.
|За навчальний рік*
|Київ
|15-30 тис.
|150-300 тис. грн
|Дніпровщина
|16 500
|165 тис. грн
|Одещина
|10-25 тис.
|100-250 тис. грн
|Львівщина
|23 700
|237 тис. грн
* Розрахунок за 10 місяців навчання; вступні внески, харчування, трансфер та окремі додаткові платежі можуть збільшити суму.
Читайте більше про те, скільки коштів нині витрачають на дитину в нашій статті — Скільки грошей потрібно українській родині, щоб утримувати дитину в 2026 році
До речі, якщо ви виховуєте дитину самостійно, держава передбачила для вас окремі виплати, пільги на податок та підтримку з оплатою комунальних послуг. Та право на них залежить від конкретних юридичних критеріїв.
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