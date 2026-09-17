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Скільки коштують приватний садок та приватна школа у різних містах України

Особисті фінанси
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Скільки коштують приватний садок та приватна школа у різних містах України
Скільки коштують приватний садок та приватна школа у різних містах України
Державний садок і приватний — це дві абсолютно різні моделі. За оглядом цін приватних садків 2026 року, повний день у Києві коштує приблизно 15−30 тис. грн на місяць.
У преміальному сегменті — 35−45 тис. грн.
Наприклад, київський Montessori School вказує вартість садка від 12 тис. грн на місяць за неповний день без вартості харчування.

Приватні школи

Ціни дуже залежать від формату: невелика приватна школа може коштувати 10−15 тис. грн на місяць, тоді як преміальні заклади — понад 25−30 тис. грн.
Наприклад, у Києві I-School на 2026/27 навчальний рік встановила 310 тис. грн за рік плюс 15 тис. грн щорічного внеску.
У Дніпрі приватна школа «Джива» на 2026/27 рік коштує 16 500 грн на місяць, включно з активностями та перебуванням у школі до 18:30.
В Одесі початкова школа «Мрія» коштує від 20 500 грн на місяць, а IQ School — 10−13 тис. грн на місяць залежно від формату.
У Львовіприватна школа «Ерудит» коштує приблизно 23 700 грн на місяць.
РегіонПриватна школа, грн/міс.За навчальний рік*
Київ15-30 тис.150-300 тис. грн
Дніпровщина16 500165 тис. грн
Одещина10-25 тис.100-250 тис. грн
Львівщина23 700237 тис. грн
* Розрахунок за 10 місяців навчання; вступні внески, харчування, трансфер та окремі додаткові платежі можуть збільшити суму.
Читайте більше про те, скільки коштів нині витрачають на дитину в нашій статті — Скільки грошей потрібно українській родині, щоб утримувати дитину в 2026 році
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До речі, якщо ви виховуєте дитину самостійно, держава передбачила для вас окремі виплати, пільги на податок та підтримку з оплатою комунальних послуг. Та право на них залежить від конкретних юридичних критеріїв.
Finance.ua розповідає, як оформити допомогу та що для цього потрібно у спецпроєкті — Допомога батькам, що самостійно виховують дітей
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й гроші
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