Скільки грошей потрібно українській родині, щоб утримувати дитину в 2026 році Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси Скільки грошей треба для утримання дитини 2026 року

На перший погляд, відповідь мала б бути простою: порахувати витрати на харчі, одяг, школу, гуртки, медицину, транспорт і дозвілля — та отримати середню суму. Але такої цифри в Україні фактично не існує.

Різниця залежить не лише від віку дитини й доходів сім’ї. Важливо, де вона живе, ходить до державного чи приватного садка, скільки коштують гуртки та репетитори, чи користується громадським транспортом і, після початку повномасштабної війни, наскільки багато додаткових витрат створює безпекова ситуація…

Офіційної статистики «середніх витрат української сім’ї на одну дитину» немає. Тому в цьому матеріалі Finance.ua не називає модельні розрахунки середніми витратами батьків. Натомість беремо актуальні ціни на продукти й послуги, офіційні дані про зарплати та державні програми й складаємо кілька реальних сценаріїв.

Догляд за немовлям: перші роки життя

Перший рік життя дитини — це постійні витрати на підгузки, харчування, гігієну, одяг і пляшечки.

У липні 2026 року середня ціна дитячої молочної суміші в Україні становила 183,60 грн за 250 г; у Києві — 141,39 грн, на Львівщині — 168,61 грн, на Дніпровщині — 191,69 грн, на Одещині — 202,98 грн.

Регіональні ціни відрізняються, тому однаковий набір товарів у різних областях коштує по-різному. Якщо для розрахунку взяти однакове споживання — 2,5 кг суміші на місяць, — отримаємо:

Київ — близько 1 414 грн на місяць/16,97 тис. грн на рік;

Львівщина — 1 686 грн/20,23 тис. грн на рік;

Дніпровщина — 1 917 грн/23,00 тис. грн на рік;

Одещина — 2 030 грн/24,36 тис. грн на рік.

Тобто лише на суміші за однакового споживання сім’я в Одесі витратить приблизно на 7,4 тис. грн на рік більше, ніж сім’я в Києві.

Скільки грошей треба на немовля

Але суміш — лише одна частина бюджету. У перший рік дитині в середньому потрібно близько 5−7 підгузків на день, тобто 150−210 штук на місяць.

Якщо упаковка містить близько 50 підгузків і коштує орієнтовно 500−600 грн, на місяць потрібно приблизно 3−4 упаковки. Отже, витрати становитимуть близько 1 500−2 400 грн на місяць, або 18−29 тис. грн на рік. Це орієнтовний розрахунок: кількість підгузків змінюється залежно від віку дитини, а ціна упаковки — від бренду, розміру та акцій.

Для базового розрахунку можна орієнтуватися на 3−7 тис. грн на місяць на підгузки та харчування, якщо дитина на суміші. У цю суму входять приблизно 1,5−2,4 тис. грн на підгузки та 1,4−4,4 тис. грн на суміш залежно від регіону, обсягу споживання та ціни конкретного продукту. Повний поточний догляд — із засобами гігієни, одягом, пляшечками та прикормом — буде дорожчим.

Якщо дитина на грудному вигодовуванні, витрати на суміш зникають. За наведеним вище сценарієм це може означати економію приблизно 17−24 тис. грн на рік. Водночас це не означає, що грудне вигодовування повністю прибирає витрати на харчування: частина бюджету припадає на харчування матері, а після початку прикорму додаються нові витрати.

Довідка Finance.ua Важливо також не плутати ціни на окремі товари із загальною вартістю життя в регіоні. Навіть якщо суміш чи інший дитячий товар в одній області коштує дорожче, це не означає, що весь догляд за дитиною буде пропорційно дорожчим. На бюджет впливають конкретні ціни, асортимент, акції та вибір батьків.

Продукти: «дитячий кошик» у різних містах

Держстат щомісяця збирає середні споживчі ціни за регіонами. У липні 2026 року, наприклад, кілограм курячого філе коштував у середньому 212,55 грн у Києві, 224,05 грн у Львівській області, 200,52 грн у Дніпропетровській та 207,85 грн в Одеській області. Тобто найдорожчим із цих чотирьох регіонів за цією позицією був Львів, а найдешевшим — Дніпро.

З молоком картина інша:

Київ — 52,48 грн за літр;

Львівщина — 51,25 грн;

Дніпровщина — 56,66 грн;

Одещина — 55,54 грн.

Яйця (десяток) у липні коштували:

Київ — 45,91 грн;

Львівщина — 43,70 грн;

Дніпровщина — 38,74 грн;

Одещина — 39,56 грн.

Яблука:

Київ — 61,87 грн/кг;

Львівщина — 52,29 грн;

Дніпровщина — 45,70 грн;

Одещина — 56 грн.

Картопля:

Київ — 25,82 грн/кг;

Львівщина — 20,59 грн;

Дніпровщина — 21,02 грн;

Одещина — 22,74 грн.

Щоб не порівнювати ціни на окремі продукти, можна скласти умовний кошик, який дозволяє порівняти регіони. Наприклад, візьмемо:

2 кг хліба;

1 кг макаронів;

1 кг гречки;

3 кг курячого філе;

8 л молока;

4 десятки яєць;

500 г вершкового масла;

4 кг яблук;

5 кг картоплі;

500 г м’якого сиру.

За цінами липня 2026 року такий набір коштував би приблизно:

Місто/регіон Вартість умовного кошика Київ 2 360 грн Львівщина 2 167 грн Одещина 2 220 грн Дніпровщина 2 129 грн

Різниця між найдорожчим і найдешевшим варіантом — близько 230 грн.

Скільки коштує приватний дитячий садок

15−30 тис. грн на місяць. У преміальному сегменті — 35−45 тис. грн. Державний садок і приватний — це дві абсолютно різні моделі. За оглядом цін приватних садків 2026 ро ку , повний день у Києві коштує приблизно. У преміальному сегменті —

Наприклад, київський Montessori School вказує вартість садка від 12 тис. грн на місяць за неповний день без вартості харчування.

Скільки коштує приватний дитячий садок

У Львові, Одесі та Дніпрі орієнтир для приватного садка повного дня становить приблизно 10−22 тис. грн. У невеликих містах — близько 7−15 тис. грн. Це ринкові діапазони, а не офіційна середня ціна.

Приватна школа

Ціни дуже залежать від формату: невелика приватна школа може коштувати 10−15 тис. грн на місяць, тоді як преміальні заклади — понад 25−30 тис. грн.

Наприклад, у Києві I-School на 2026/27 навчальний рік встановила 310 тис. грн за рік плюс 15 тис. грн щорічного внеску. У Дніпрі приватна школа «Джива» на 2026/27 рік коштує 16 500 грн на місяць, включно з активностями та перебуванням у школі до 18:30. В Одесі початкова школа «Мрія» коштує від 20 500 грн на місяць, а IQ School — 10−13 тис. грн на місяць залежно від формату. У Львові приватна школа «Ерудит» коштує приблизно 23 700 грн на місяць.

Регіон Приватна школа, грн/міс. За навчальний рік* Київ 15-30 тис. 150-300 тис. грн Дніпровщина 16 500 165 тис. грн Одещина 10-25 тис. 100-250 тис. грн Львівщина 23 700 237 тис. грн

* Розрахунок за 10 місяців навчання; вступні внески, харчування, трансфер та окремі додаткові платежі можуть збільшити суму.

Шкільне приладдя

Зошити й ручки здаються дрібними витратами, але повний набір канцелярії для школяра — вже кілька тисяч гривень. За актуальними цінами серпня 2026 року базовий набір для першокласника без одягу та взуття може коштувати приблизно 2 000−3 500 грн.

Довідка Finance.ua Ціни легко дізнатися, просто ввівши у пошукову систему запит з необхідним товаром. Далі батьки й діти обирають за власними матеріальними можливостями, потребами та вподобаннями.





Зображення з відкритих джерел

Ціна рюкзака насамперед залежить від конструкції, матеріалу, бренду та додаткових деталей. Найдешевше обійдуться прості м’які моделі. Рюкзаки з ущільненою спинкою, міцним дном, кількома відділеннями та світловідбивними елементами зазвичай дорожчі.

Орієнтовні ціни такі:

Що потрібно Ціна 2026 року Рюкзак 1 500-3 500 грн Пенал 29-600 грн Зошити від 5 грн/шт. Ручка 7-40 грн/шт. Набір кольорових олівців 17-300 грн Обкладинки для зошитів від 29 грн/10 шт. Обкладинки для підручників від 36 грн/5 шт. Альбом, фарби, пензлі ≈150-300 грн Клей, ножиці, гумка, стругачка, лінійка ≈150-300 грн Пластилін, кольоровий папір, картон та інше приладдя ≈150-300 грн Обгортки для зошитів і творчих робіт ≈100-200 грн

Для сімейного бюджету варто закладати приблизно 2−3,5 тис. грн на шкільне приладдя на початку навчального року.

При цьому для першокласника сума може бути ближчою до верхньої межі, оскільки потрібно купувати рюкзак, пенал, матеріали для творчості та інше приладдя практично з нуля. Водночас це не щомісячна витрата. Рюкзак, пенал, лінійка чи ножиці можуть прослужити кілька років, а зошити, ручки, клей та інші витратні матеріали доведеться докуповувати протягом навчального року.

Одяг і взуття: дитина може «подорожчати» на кілька тисяч за один сезон

Діти ростуть швидко, тому одяг і взуття неможливо купити один раз і забути на кілька років. Особливо це помітно у дошкільному віці: дитині регулярно потрібні нові футболки, штани, білизна, піжами, верхній одяг і взуття.

Для розрахунку беремо нові речі з мас-маркету та середнього цінового сегмента, без уживаного одягу. У доступних офлайн та онлайн мережах магазинів базова дитяча футболка може коштувати близько 149−350 грн, світшот — 400−700 грн, штани або джинси — 500−800 грн.

Верхній одяг обійдеться приблизно у 800−3 тис. грн залежно від сезону та моделі. Взуття коштує дорожче: за пару кросівок варто закладати близько 1 500−3 тис. грн, демісезонного — 1 500−2 500 грн, зимового — 2−4 тис. грн.

Зображення з відкритих джерел

У результаті мінімальний гардероб із сезонним одягом та кількома парами взуття може коштувати родині близько 20−25 тис. грн на рік. Якщо дитині часто доводиться оновлювати речі через активний ріст, батьки обирають дорожче взуття або купують більше одягу «на зміну», тоді бюджет легко зростає до 30−35 тис. грн.

Для підлітків витрати зазвичай зростають: речі потрібні більших розмірів, дорожчає взуття, а сам підліток уже може мати власні вимоги до брендів і зовнішнього вигляду.

Водночас це одна з категорій, де сім’я може суттєво заощадити завдяки розпродажам, сезонним акціям або купівлі речей наперед.

Репетитор

На ринку немає єдиного тарифу. Ціна залежить від предмета, досвіду викладача, класу дитини та формату.

На BUKI можна знайти викладачів у Львові від приблизно 250−600 грн за годину, у Дніпрі — близько 298−500 грн для багатьох шкільних предметів, в Одесі — від 298−500 грн, хоча є викладачі за 700 грн і більше.

У Києві діапазон цін також значний: наприклад, BUKI показує для окремих шкільних предметів пропозиції від 250 до 900 грн за годину, тоді як досвідчені спеціалісти можуть коштувати значно дорожче.

Якщо дитина займається двічі на тиждень, це приблизно вісім уроків на місяць. Тобто:

за ціни 300 грн за заняття — 2 400 грн;

500 грн — 4 тис. грн;

800 грн — 6 400 грн.

Якщо дитині потрібні два предмети, сума подвоюється. Тобто два репетитори можуть додати до сімейного бюджету від 5 до 13 тис. грн щомісяця. Саме тому додаткова освіта часто коштує родині більше, ніж одяг і шкільне приладдя разом.

Скільки коштують гуртки

Ціна залежить від виду занять і того, чи це комунальний заклад, приватна студія або професійна спортивна школа.

Умовно можна закладати:

один звичайний гурток — 800−2 тис. грн на місяць;

два гуртки — 1 600−4 тис. грн;

три — 2 400−6 тис. грн.

Яка ціна гуртків для дітей, джерело фото: pexels

Спорт із регулярними тренуваннями, формою, інвентарем і змаганнями може коштувати більше.

У невеликих містах частина гуртків може бути безкоштовною або коштувати значно дешевше.

Медицина

Медицину складно включити в щомісячний бюджет. У липні родина могла витратити на лікарів нуль гривень, а в серпні заплатити 3−5 тис. грн за стоматолога, аналізи та приватного лікаря.

Регіональні дані Держстату також демонструють різницю. У липні 2026 року середня вартість стоматологічної послуги у статистичному кошику становила:

Київ — 2 614 грн;

Львівщина — 1 511 грн;

Дніпровщина — 2 087 грн;

Одещина — 1 386 грн.

Це не означає, що лікування дитячого карієсу коштує саме стільки. Це середня ціна статистично визначеної стоматологічної послуги, тому використовувати її можна лише як орієнтир для порівняння регіонів.

Для сімейного бюджету практичніше закладати резерв — приблизно 500−1 500 грн на місяць, а в разі регулярного користування приватною медициною більше.

Транспорт: у Києві школярі можуть заощаджувати сотні гривень

Регіональна різниця є навіть тут. За даними регіональної статистики, у липні 2026 року один проїзд у міському транспорті коштував у середньому:

Київ — 20,07 грн;

Львівщина — 26,18 грн;

Дніпровщина — 10 грн;

Одещина — 15 грн.

Та для школярів Києва є окрема пільга. Від 1 вересня до кінця навчального року київські школярі можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом за наявності учнівського квитка. Пільга поширюється, зокрема, на метро, автобуси, тролейбуси, трамваї, міські електрички.

Тобто місто з дорожчим транспортом може фактично виявитися дешевшим для конкретної сім’ї.

Якщо школяр їздить до школи двічі на день 20 навчальних днів, це 40 поїздок. За тарифом 20 грн — 800 грн на місяць. Для двох дітей — уже 1 600 грн. У Києві для школяра ця сума може дорівнювати нулю протягом навчального року.

Шкільне харчування

Від 1 вересня 2026 року всі учні 1−11 (12) класів комунальних шкіл в Україні, які навчаються очно або в змішаному форматі, отримують безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Програма охоплює близько 3 млн дітей. Для сім’ї це важливо, адже раніше шкільний обід був окремою регулярною витратою.

Якщо умовно рахувати 50−70 грн за один обід і 20 навчальних днів, це 1 тис.-1 400 грн на місяць. Тепер для дітей, які підпадають під програму, ці гроші сім’я може не витрачати.

В Україні діє програма безкоштовного харчування для школярів, джерело фото: pexels

Це не означає, що харчування дитини коштує на 1 тис.-1 400 грн менше загалом: вдома все одно потрібні сніданки, вечері, перекуси, фрукти та інші продукти. Але саме шкільна частина витрат від вересня 2026 року для цих дітей зникає.

Дозвілля

Якщо закладати хоча б два платні походи на місяць у дитячий розважальний центр, кіно, музей, парк або іншу платну активність, варто додати приблизно 600−1 200 грн щомісяця на дитину.

Наприклад, актуальний вхід до Smile Park у Києві коштує 500 грн у будні та 550 грн у вихідні, у львівському Smile Park — 450 і 500 грн відповідно. У Дніпрі квиток до Crazy Land коштує 500 грн, а в Super Park V — 300−400 грн залежно від тарифу. В Одесі «Країна мрій» коштує 200 грн у пільговий час і до 470 грн у вихідні.

Похід в кіно в мережі кінотеатрів «Планета кіно» обійдеться від 260 грн — у Києві, від 250 — у Львові, від 100 грн — у Дніпрі та Одесі.

Тому приблизні суми такі:

Регіон Дозвілля/міс. Дозвілля/рік Київ 800-1 500 грн 8-18 тис. грн Львівщина 700-1 400 грн 7-16,8 тис. грн Дніпропетровщина 600-1 200 грн 6-14,4 тис. грн Одещина 300-1 300 грн 3-15,6 тис. грн

Кишенькові гроші

Ці витрати демонструють, наскільки змінюються потреби дитини з віком. Тут урахування регіональних показників вже не є важливим:

молодшому школяреві батьки можуть давати 20−50 грн на день або 100−250 грн на тиждень;

дитині 10−13 років: 200−500 грн на тиждень;

підлітку: 500−1 тис. грн на тиждень і більше, особливо якщо він самостійно їздить містом, купує їжу або проводить час із друзями.

У місячному вимірі це приблизно:

Вік Орієнтир 6-9 років 400-1 тис. грн 10-13 років 800-2 тис. грн 14-17 років 2-4 тис. грн+

Кишенькові гроші — не обов’язково «зайва» витрата. Для підлітка це часто заміна багатьох дрібних витрат: перекус після школи, напій, транспорт, подарунок другу, невелика покупка.

Повномасштабна війна

У мирному розрахунку дитячого бюджету достатньо було б порахувати їжу, школу, одяг і гуртки. В останні кілька років цього, на жаль, недостатньо.

Українські сім’ї живуть в умовах повітряних тривог, ракетних і дронових атак, перебоїв з електроенергією та різного формату навчання. Для однієї сім’ї це означає ноутбук для дистанційного навчання, для другої — зарядну станцію. Для третьої — додаткову поїздку до безпечнішої школи. Для родини, яка переїхала через війну — нове житло та транспорт. Ці витрати не можна ігнорувати.

Держава також витрачає значні кошти на адаптацію освіти до війни. У бюджеті-2026 передбачено 6 млрд грн на укриття у школах і дитячих садках. Окремо 1 млрд грн спрямовано на модернізацію шкільних харчоблоків.

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Тобто війна впливає на дитячі витрати одразу на двох рівнях: держава фінансує безпеку й стійкість системи освіти, а родини оплачують частину побутової адаптації до нових умов.

Співвідношення ціни та доходу

За даними robota.ua, медіанний дохід у вакансіях у містах на кінець літа 2026 року становив приблизно:

Місто Медіанний дохід Київ близько 37 тис. грн Дніпро близько 32,5 тис. грн Одеса близько 29,5 тис. грн Львів близько 29 тис. грн Полтава близько 23 тис. грн Рівне близько 23 тис. грн Чернівці близько 22,25 тис. грн Кропивницький близько 20 тис. грн

Це медіани ринку вакансій, а не офіційна середня зарплата всіх працівників. Тому одна й та сама дитина може «створювати» зовсім різне навантаження.

Якщо витрати на дитину обходяться у 15 тис. грн на місяць:

у Києві це близько 40% медіанного доходу за вакансіями;

у Львові — понад половина;

у Полтаві — близько 65%;

у Кропивницькому — 75%.

Звичайно, сім’я складається не з одного працівника, тому ці цифри не можна трактувати як частку сімейного бюджету. Але вони добре показують головну проблему: регіональна різниця — це не тільки ціна товару. Це співвідношення ціни та доходу.

Державна допомога на дитину

2026 року система державної підтримки сімей з дітьми змінилася . Для новонароджених зросла допомога, з’явилася щомісячна виплата до одного року та програма «єЯсла» для батьків, які виходять на повний робочий день. Окремі виплати передбачені для багатодітних сімей, одиноких батьків, опікунів, усиновлювачів та малозабезпечених родин.

Від народження до 1 року

50 тис. грн — допомога під час народження дитини

Виплачується одноразово на кожну дитину, народжену після 31 грудня 2025 року. Право має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. Заяву потрібно подати протягом 12 місяців після народження.

7 тис. грн на місяць — допомога для догляду за дитиною до 1 року

Виплачується матері або іншому законному представнику, який фактично доглядає за дитиною. Для дитини з інвалідністю сума становить 10 500 грн на місяць. Виплата здійснюється до досягнення дитиною одного року.

«Пакунок малюка»

Сім’я може отримати натуральний набір речей для новонародженого або грошову компенсацію його вартості. Це не універсальна грошова виплата «на будь-які потреби»: компенсація має цільове призначення і використовується на товари для дитини.

Державою передбачені кілька програм фінансової допомоги для новонародженої дитини

Таким чином, для сім’ї з новонародженою дитиною базова державна підтримка у перший рік може включати 50 тис. грн одноразово + 7 тис. грн щомісяця + «Пакунок малюка».

Від 1 до 3 років

8 тис. грн на місяць — «єЯсла»

Це не звичайна допомога всім батькам. Її отримує мати або інший законний представник, який після досягнення дитиною одного року виходить на роботу на повний робочий день. Виплата призначається з місяця після досягнення дитиною року і здійснюється до трьох років. Для дитини з інвалідністю — 12 тис. грн на місяць.

Кошти мають цільове використання: ними можна оплачувати офіційні послуги догляду за дитиною — зокрема ясла, няню або приватний дитсадок за умови укладення офіційного договору.

Від 3 до 6 років

Окремої універсальної щомісячної виплати для всіх дітей цього віку 2026 року немає. Але сім’я може мати право на інші види підтримки залежно від її статусу та доходу — зокрема допомогу малозабезпеченим сім’ям, допомогу одиноким матерям або виплати для багатодітних родин.

Для багатодітних сімей — 2 100 грн на місяць на третю і кожну наступну дитину до 6 років. Виплата призначається одному з батьків, який проживає разом із дитиною.

Від 6 до 18 років

Для всіх дітей шкільного віку універсальної щомісячної виплати від держави немає.

1 листопада. Однак 2026 року діє «Пакунок школяра» — 5 тис. грн одноразово на дитину, яка йде до першого класу. Гроші призначаються одному з батьків або законному представнику першокласника. 2026 року заяву можна подати до

Окрім цього, багатодітні сім’ї продовжують отримувати 2 100 грн на місяць на третю і кожну наступну дитину — до досягнення нею 6 років. Тобто після шести років ця конкретна виплата припиняється.

Допомога, яка залежить не від віку, а від ситуації сім’ї

Малозабезпечені сім’ї

Це не фіксована сума. Допомога визначається як різниця між розрахунковим прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Виплата призначається на шість місяців із можливістю продовження за умови відповідності критеріям.

Одинокі матері та батьки

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям визначають індивідуально — як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Таким чином, максимальний розмір виплати 2026 року становить:

2 817 грн — на дитину до шести років;

3 512 грн — на дитину від шести до 18 років;

3 328 грн — на дитину від 18 до 23 років, якщо вона продовжує навчання за денною або дуальною формою.

Допомога для повнолітніх дітей виплачується до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Якщо другий з батьків не платить аліменти

Держава може призначити тимчасову допомогу на дитину до 18 років, якщо один із батьків ухиляється від сплати аліментів, не може утримувати дитину або його місце проживання невідоме. Розмір залежить від доходу сім’ї; виплата не може бути меншою за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо дитина під опікою

Для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, діє окрема державна допомога.

Її базовий розмір — 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а для дитини з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму. Водночас з розміру допомоги віднімаються пенсія, аліменти, стипендія та інші виплати, які дитина вже отримує.

Якщо дитину усиновили

Для дітей, усиновлених 2026 року, допомога під час усиновлення становить 50 тис. грн на кожну дитину — за аналогією з допомогою під час народження. Розмір визначається на дату набрання законної сили рішенням суду про усиновлення.

Висновки

2026 року немає єдиної суми, яку українська родина витрачає на дитину. Базові потреби можуть коштувати кілька тисяч гривень на місяць, а приватна освіта, репетитори, гуртки, медицина та дозвілля збільшують бюджет у рази.

Водночас найвищі ціни не завжди означають найбільше навантаження. Важливо, скільки родина заробляє і яку частину доходу витрачає на дитячі потреби. Для сім’ї з вищим доходом 15 тис. грн можуть бути посильною сумою, тоді як у регіоні з нижчими зарплатами ті самі 15 тис. грн здатні забрати більшу частину бюджету.

Повномасштабна війна також змінила структуру цих витрат: до звичних продуктів, одягу та освіти додалися техніка, електроенергія, транспорт і безпека.