З 2027 року зростуть виплати сім’ям з дітьми з інвалідністю — підписано закон Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси З 1 січня 2027 року державна соціальна допомога дітям з інвалідністю віком до 18 років становитиме не менше 8 000 грн.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю“» № 4955-IX.

Про це повідомляє Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Документ передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системної підтримки сімей. Вона поєднуватиме грошові виплати та соціальні послуги, зокрема комбіновану соціальну послугу раннього втручання.

Як зміняться соціальні виплати

Закон запроваджує базову величину для визначення розмірів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Базова величина — це нормативний грошовий показник, який застосовуватимуть для визначення розмірів державних соціальних допомог.

Починаючи з 2027 року її встановлюватимуть законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Водночас передбачено, що з 1 січня 2027 року базова величина не може бути меншою за 4000 грн.

Державну соціальну допомогу призначатимуть і виплачуватимуть щомісяця в таких розмірах:

дітям з інвалідністю віком до 18 років — 200% базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 200% базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства II групи — 100% базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства III групи — 75% базової величини.

не менше 8 000 грн. Таким чином, як пише Судово-юридична газета, з 1 січня 2027 року державна соціальна допомога дітям з інвалідністю віком до 18 років становитиме

Для осіб з інвалідністю з дитинства І групи розмір державної соціальної допомоги становитиме не менше 8 000 грн, ІІ групи — не менше 4 000 грн, ІІІ групи — не менше 3 000 грн.

Надбавки на догляд

Для осіб з інвалідністю з дитинства I групи встановлюватимуть надбавку на догляд у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю з дитинства, віднесених до підгрупи, А I групи, — 200% базової величини;

для осіб з інвалідністю з дитинства, віднесених до підгрупи Б I групи, — 100% базової величини.

Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп надбавку на догляд встановлюватимуть у розмірі 75% базової величини.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи, А віком до 18 років становитиме 200% базової величини.

Читайте також Людям з інвалідністю виплатять державну допомогу

Для іншої дитини з інвалідністю віком до 18 років, якій у встановленому законодавством порядку визначили потребу в догляді та видали відповідне підтвердження лікарсько-консультативної комісії, надбавка становитиме 100% базової величини.

Таким чином, надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи, А становитиме не менше 8 000 грн. Якщо дитина з інвалідністю потребує догляду, що підтверджено відповідним висновком, надбавка становитиме не менше 4 000 грн.

Для осіб з інвалідністю з дитинства надбавка на догляд становитиме не менше 8 000 грн для осіб І групи підгрупи А, не менше 4 000 грн — для осіб І групи підгрупи Б та не менше 3 000 грн — для одиноких осіб з інвалідністю з дитинства ІІ-ІІІ груп.

Допомога дітям на повному державному утриманні

Документ запроваджує єдиний механізм виплати державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років, які перебувають на повному державному утриманні в закладах або установах. Механізм застосовуватимуть незалежно від того, чи мають діти статус сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Передбачено, що за період перебування в таких закладах державну соціальну допомогу виплачуватимуть у повному розмірі шляхом зарахування коштів на особисті рахунки дитини, відкриті в банку:

10% призначеної допомоги — на поточний рахунок дитини для задоволення її особистих потреб;

90% призначеної допомоги — на вкладний, або депозитний, рахунок дитини.

Які ще соціальні послуги передбачає закон

Документ також передбачає впровадження базових соціальних послуг, зокрема:

супроводу під час інклюзивного навчання;

комплексного розвитку та догляду за дітьми з інвалідністю;

тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють і здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, особами з інвалідністю або важкохворими дітьми.