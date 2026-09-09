ПАРТНЕРСЬКА «Банки змагаються у здатності запропонувати клієнту зручний, швидкий та зрозумілий сервіс», — експерт Ідея Банку про споживчі кредити Сьогодні 10:50 — Кредит&Депозит «Банки змагаються у здатності запропонувати клієнту зручний, швидкий та зрозумілий сервіс», — експерт Ідея Банку про споживчі кредити

Банки очікують зростання кредитних портфелів. Але чи зміняться умови кредитних продуктів? Про те, що відбувається на ринку кредитування, які кредити обирають громадяни, чи будуть знижуватися ставки і які саме кредити будуть домінувати у портфелях вітчизняних фінустанов, розповів голова правління Ідея Банку Михайло Власенко

Опубліковані НБУ результати опитування за підсумками другого кварталу 2026 року засвідчили, що банківська система демонструвала зростання кредитних портфелів бізнесу та населення. Це дає надію, що така тенденція буде збережена до кінця року.

«Конкуренція на ринку кредитування населення України у 2026 році значно підвищилася. Банки активніше борються за якісного та платоспроможного клієнта. Водночас конкуренція перемістилася з площини суто цінових параметрів у площину швидкості, технологічності та якості сервісу, використовуючи зручні цифрові, дистанційні канали продажу», — розповів голова правління Ідея Банку Михайло Власенко.

Цікаво, що у 2026 році тривають процеси пом’якшення деяких умов споживчих позик, що відбувається, зокрема, і завдяки доволі високій конкуренції. За словами експерта Ідея Банку, фінустанови в Україні спрощують процес отримання кредиту. «Сучасний клієнт очікує, що рішення буде ухвалено швидко, без великої кількості документів і без необхідності відвідувати відділення. Саме тому банки активно розвивають дистанційні канали продажів, цифрову ідентифікацію клієнтів, автоматизовані скорингові моделі та використовують державні цифрові сервіси. Водночас підхід до оцінювання ризику залишається відповідальним», — зазначив Михайло Власенко.

За його словами, зараз найактивніша конкуренція розгорнулася у сегменті кредитних карток. «Причина доволі проста: кредитна картка дає змогу банку вибудовувати довгострокові відносини з клієнтом. Її використовують щодня: для розрахунків, онлайн-покупок, переказів. Також кредитна картка відкриває можливості для програм лояльності, кешбеку та персоналізованих пропозицій», — розповів голова правління Ідея Банку Михайло Власенко.

Конкуренція за платоспроможного клієнта між банками базується на кількох важливих параметрах, серед яких — швидкість отримання рішення, простота оформлення, можливість дистанційного обслуговування та оформлення карток і кредитів, а також зручний мобільний застосунок. «Клієнт хоче не лише отримати кредит, а й бути впевненим, що надалі йому буде легко контролювати платежі, погашати заборгованість та отримувати підтримку через зручні цифрові канали. Тому сьогодні успішно конкурують ті банки, які здатні поєднати три основні складники: конкурентні умови, якісний цифровий сервіс та високий рівень довіри з боку клієнтів. Якщо раніше клієнт обирав кредитний продукт, то сьогодні він обирає досвід взаємодії з банком. Саме навколо цього і будується сучасна конкуренція на ринку споживчого кредитування», — пояснив Михайло Власенко.

Щодо прогнозування зміни умов кредитів упродовж осені 2026 року, експерт зауважив, що суттєвих змін щодо таких продуктів, як кредит готівкою і кредитна картка, не очікується. Але будуть окремі коригування в бік збільшення терміну кредиту, суми позики, оптимізації документів для отримання кредиту. Але середня реальна ставка за споживчими кредитами на ринку України залишиться незмінною.

Водночас кредитні портфелі банків впевнено зростатимуть, а також збільшиться середня сума кредиту порівняно з 2025 роком. В Ідея Банку прогнозують зростання кредитного портфеля кредитів населенню України за підсумками 2026 року до 50%.