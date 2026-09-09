Помилки в кредитній історії: як їх оскаржити та уникнути відмови в позиці Сьогодні 09:50 — Кредит&Депозит Краще не чекати, поки помилка в кредитній історії призведе до відмови у позиці

Кредитна історія стала одним із головних факторів, які банки та фінансові компанії враховують під час ухвалення рішення про видавання позики. Прострочення, невчасно закритий кредит або велике кредитне навантаження можуть стати причиною відмови.

Та іноді проблема виникає не з вини позичальника: у кредитному звіті може залишатися старий борг, якого вже немає, може бути вказана неправильна сума заборгованості, помилково зазначене прострочення або навіть кредит, якого людина ніколи не оформлювала. Проте недостовірну інформацію можна оскаржити. Національний банк України рекомендує перевіряти кредитну історію перед зверненням до банку з приводу нового кредиту, а у разі виявлення помилок — одразу звертатися до фінансової установи та бюро кредитних історій.

Чому кредитна історія важлива

Кредитна історія — це своєрідне фінансове досьє позичальника. У ньому міститься інформація про відкриті та закриті кредитні договори, виконання зобов’язань, прострочення та інші дані, які допомагають кредитору оцінити ризик майбутньої позики. Кредитні історії формують та зберігають бюро кредитних історій.

Додаткові кошти можуть бути на вашому рахунку вже сьогодні. Кредити онлайн. Багато пропозицій, можна порівняти умови. Каталог на Finance.ua.👛

Для банку або фінансової компанії кредитна історія є одним із джерел інформації під час оцінювання потенційного позичальника. Тому помилка в ній може мати цілком практичні наслідки — наприклад, відмову в кредиті, зменшення доступного кредитного ліміту або менш вигідні умови.

Водночас сама по собі відмова не означає, що кредитна історія обов’язково містить помилку. Кредитор оцінює клієнта комплексно, і рішення може залежати також від рівня доходів клієнта, поточного боргового навантаження, внутрішньої скорингової моделі та інших факторів.

Які помилки трапляються в кредитній історії

Помилка може виникнути як під час передавання інформації кредитором, так і через несвоєчасне оновлення даних.

Найпоширеніші ситуації:

кредит уже погашений, але в історії він досі відображається як активний;

після погашення позики залишається інформація про прострочену заборгованість;

неправильно зазначена сума боргу;

неправильно вказана дата платежу або закриття кредиту;

платіж був здійснений вчасно, але система зафіксувала прострочення;

один і той самий кредит відображається некоректно або дублюється

у кредитному звіті з’являється позика, яку людина не оформлювала;

зазначені неправильні персональні дані;

у звіті є запити кредиторів, яких людина не робила.

Окрема проблема — шахрайські кредити. Якщо хтось оформив позику на чуже ім’я, це вже не просто технічна неточність. У цьому випадку необхідно паралельно з’ясовувати ситуацію з кредитором і звертатися до правоохоронних органів. НБУ також рекомендує повідомляти про такі випадки.

Як перевірити свою кредитну історію

Перший крок перед оскарженням — отримати власний кредитний звіт і уважно його перевірити. Законодавство передбачає можливість безкоштовно отримувати інформацію про власні кредити один раз протягом календарного року. Крім того, НБУ зазначає, що кредитну історію можна отримати безкоштовно у разі відмови кредитора у видавання кредиту.

Перевіряти варто не тільки загальний кредитний рейтинг, а й деталі кожного договору.

Що робити, якщо знайшли помилку

Краще за все не чекати, поки помилка призведе до чергової відмови, а почати її виправлення одразу.

Перш за все, треба зібрати докази, що кредитна історія містить недостовірні дані. Наприклад, якщо кредит вже погашений, треба підготувати документи, які підтверджують це:

довідку про відсутність заборгованості;

квитанції про платежі;

виписку з банківського рахунку;

копію кредитного договору;

листування з кредитором;

документ про закриття кредитного рахунку, якщо він є.

Після цього треба звернутися до фінансової установи, яка передала некоректні відомості, з вимогою актуалізувати дані. Наприклад, якщо кредит був повністю погашений у березні, але в кредитному звіті станом на серпень він досі зазначений як активний, варто звернутися безпосередньо до банку або фінансової компанії. Краще робити це письмово та зберігати підтвердження звернення. У заяві потрібно чітко вказати:

який саме запис є неправильним;

у чому полягає помилка;

які дані мають бути зазначені правильно;

якими документами це підтверджується.

Після цього або паралельно варто оскаржити інформацію безпосередньо в бюро. УБКІ зазначає, що після отримання заяви про оскарження бюро звертається до організації, яка надала суперечливу інформацію, для її перевірки. Якщо кредитор підтверджує помилку, дані коригуються. Це важливий момент: бюро не повинно просто «на прохання клієнта» видаляти негативну інформацію. Якщо кредитор підтвердить, що інформація була правильною, підстав для її вилучення немає. Тобто оскарження — це не спосіб «очистити» справжні прострочення, а механізм виправлення недостовірних даних.

Що робити, якщо бюро відмовило у виправленні помилки

Якщо кредитор наполягає на правильності переданих даних, варто повторно звернутися до нього з документами, які підтверджують протилежне. Крім того, законодавство передбачає можливість залишити в кредитній історії коментар щодо інформації, з якою позичальник не погоджується. Наприклад, УБКІ повідомляє про можливість додати такий коментар обсягом до 100 слів. Це не означає автоматичного видалення негативного запису, але дозволяє зафіксувати позицію самого позичальника.

Якщо суперечка виникла з банком або іншою фінансовою установою і його не вдалося вирішити безпосередньо, споживач може звернутися до НБУ. Регулятор приймає звернення громадян щодо порушень прав споживачів фінансових послуг.

Варто розуміти, що якщо позичальник дійсно прострочив платіж, а кредитор правильно передав інформацію до бюро, просто вимагати видалити цей запис через те, що він заважає отримати нову позику, не вийде.

Як уникнути відмови в позиці через кредитну історію

Для цього потрібно пам’ятати і виконувати кілька простих правил.

По-перше, треба перевіряти кредитну історію до подання заявки.

По-друге, слідкувати за датами платежів згідно графіку погашення кредиту і не допускати виникнення прострочень. Навіть невелика затримка зіпсує кредитну історію.

По-третє, обов’язково контролювати погашення кредитів. Після повного погашення бажано отримати підтвердження від кредитора та за певний час перевірити, як договір відображається у кредитній історії.

По-четверте, не варто подавати одразу кілька заявок на отримання кредиту у різні банки. Це буде сприйнято як підвищена потреба у коштах і часто слугуватиме причиною для відмови з боку фінансової установи.

Нарешті, по-п'яте, не варто допускати великого кредитного навантаження. Банк побачить, що у вас вже оформлено кілька кредитів. І навіть якщо ви їх вчасно погашаєте, ще один може спричинити надмірне фінансове навантаження і призвести до затримок з погашенням. Краще погасити якийсь кредит повністю, а лише потім брати новий.