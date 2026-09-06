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Українці стали брати більші суми мікрокредитів: скільки вже заборгували

Кредит&Депозит
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Середній розмір мікрокредиту зріс майже у 1,5 раза
Середній розмір мікрокредиту зріс майже у 1,5 раза, Фото: magnific
За перше півріччя 2026 року українці уклали з мікрофінансовими організаціями 4,2 млн договорів на 37,5 млрд грн. Кількість мікрокредитів майже не змінилася за рік — близько 700 тисяч договорів щомісяця. Водночас українці стали позичати значно більші суми: середній розмір мікрокредиту зріс майже у 1,5 раза та сягнув 9,2 тисячі грн. Загалом 32,3 млрд грн заборгували українці МФО. Це на 17% більше, ніж на початку 2026 року.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Середній розмір мікрокредиту зріс майже у 1,5 раза

За даними дослідження, 4 196 309 договорів з мікрофінансовими організаціями уклали українці за перше півріччя 2026 року. 37,5 млрд грн склала загальна сума таких позик.
Кількість виданих мікрокредитів
Кількість виданих мікрокредитів, Інфоргафіка: Опендатабот
При цьому брати більше мікропозик не стали — втім значно виросла середня сума такого кредиту.
Так, 9 170 грн сягнув середній розмір мікрокредиту у другому кварталі 2026 року. Це майже у 1,5 раза більше, ніж у аналогічний період торік, коли середня позика становила близько 6 290 грн.
Середня сума мікрокредиту
Середня сума мікрокредиту, Інфоргафіка: Опендатабот
Загалом 32,32 млрд грн заборгували українці МФО станом на 1 липня поточного року. Лише від початку року борг вже збільшився на 4,7 млрд грн, або на 17%.
Після початку повномасштабної війни ситуація була протилежною: заборгованість за мікрокредитами скорочувалася та на кінець 2022 року опустилася до 8 млрд грн. Втім від початку 2023 року борг українців перед МФО почав знову зростати.
Загальна сума боргу по мікрокредитах
Загальна сума боргу по мікрокредитах, Інфоргафіка: Опендатабот

Які МФО заробили найбільше

12,78 млрд грн доходу отримала десятка найбільших МФО країни за перше півріччя 2026 року. А 1,16 млрд грн склав їхній сукупний прибуток за цей період.
Найбільший дохід серед десятки отримала Укр Кредит Фінанс (CreditKasa) — 1,99 млрд грн, або близько 16% сукупного доходу ТОП-10.
Водночас за прибутком лідирує Споживчий Центр (ШвидкоГроші) — 361,3 млн грн. Це майже третина сукупного прибутку десяти найбільших МФО.
За матеріалами:
Finance.ua
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