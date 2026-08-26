Конкуренція «за гривню»: банкір розповів, що буде з депозитними ставками Сьогодні 09:05 — Кредит&Депозит

Гривня

Початок осені стане для банківського сектору періодом підвищеної чутливості до економічних факторів, проте різких змін наразі не очікується. Що саме впливатиме на економіку та банківські ставки, розповів голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Що впливатиме на економіку та банки у вересні

Перший фактор — можливе пришвидшення інфляції. На ціни можуть тиснути подорожчання пального, додаткові витрати бізнесу на енергетичну автономність, ускладнення логістики та наслідки атак на інфраструктуру. Усе це поступово збільшує собівартість товарів і послуг.

Цілком можливо, що вже у вересні річна інфляція може наблизитися до 10%. Саме тому, як вважає Сергій Мамедов, рішення НБУ наприкінці липня підвищити облікову ставку до 15,5% фактично стало дією «на випередження»: регулятор намагається не допустити розпалення інфляційних та курсових «недуг» і водночас зберегти привабливість гривневих інструментів.

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Другий фактор — воєнні ризики для енергетики, логістики та паливної інфраструктури, які й надалі можуть впливати на економічну ситуацію.

Третій фактор — можливе погіршення зовнішньоторговельного балансу. За січень-липень імпорт товарів сягнув $58,1 млрд, тоді як експорт становив $24,1 млрд. Таким чином, на кожен долар товарного експорту припадало близько $2,4 імпорту. Додатковим ризиком для експортних надходжень залишаються проблеми з морською логістикою.

Водночас цей ризик значною мірою компенсують міжнародна фінансова підтримка та значний обсяг міжнародних резервів. Це дає Нацбанку можливість і надалі утримувати валютний ринок у контрольованих і керованих межах.

Депозити та кредити

Восени одним із помітних трендів банківського сектору може стати посилення конкуренції одразу за двома напрямами: за кошти вкладників та за якісного позичальника.

На думку Мамедова, у вересні конкуренція за вкладників може ще більше загостритися. Після підвищення облікової ставки до 15,5% банки отримали додатковий стимул переглядати дохідність строкових вкладів.

Тому середні ставки за гривневими депозитами можуть перебувати переважно в межах 13,5−15% річних, а найпривабливіші пропозиції з бонусними умовами сягатимуть 17,5−18%. Порівняно з літніми показниками окремі банки можуть збільшити дохідність приблизно на 0,3−0,5 в. п.

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ставки за стандартними банківськими кредитами можуть зрости приблизно на 0,5−1 в. п. Однак це не означатиме згортання кредитування. Навпаки, банки продовжуватимуть конкурувати за платоспроможних клієнтів, пропонуючи власні гнучкі програми, партнерські продукти та спеціальні умови для окремих категорій позичальників. Водночас дорожчий ресурс впливатиме і на кредитний ринок. За базового сценарію. Однак це не означатиме згортання кредитування. Навпаки, банки продовжуватимуть конкурувати за платоспроможних клієнтів, пропонуючи власні гнучкі програми, партнерські продукти та спеціальні умови для окремих категорій позичальників.

Ситуація на валютному ринку у вересні

На думку експерта, ситуація на валютному ринку залежатиме насамперед від здатності Нацбанку й надалі утримувати баланс між попитом та пропозицією валюти.

Режим «керованої гнучкості» залишатиметься головним запобіжником від різких курсових змін, а ситуативні «перекоси» НБУ компенсуватиме валютними інтервенціями.

Банкір вважає, що попит на валюту підтримуватимуть імпортери енергоресурсів, пального та обладнання в рамках підготовки до осінньо-зимового сезону. Водночас на пропозицію валюти можуть тиснути менші експортні надходження та складнощі з морською логістикою.

курс долара може перебувати в межах 45−45,8 грн/$, а євро — 51,5−53 грн/€. Він вважає, що у вересні

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