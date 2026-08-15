Як курс валют впливає на кредити на авто Сьогодні 19:45 — Кредит&Депозит

На вартість автомобіля та розмір кредиту впливає валютна динаміка

Український ринок автокредитування у першому півріччі 2026 року перейшов до стабілізації після активного зростання у 2025 році. Попит на позики для купівлі автомобілів зберігається, однак на вартість кредитів у другій половині року впливатиме, зокрема, облікова ставка Національного банку.

Про це розповів керівник напряму автокредитування «Глобус Банку» Сергій Кіпоренко в інтерв’ю РБК-Україна

Як облікова ставка впливає на автокредити

Протягом першого півріччя 2026 року облікова ставка НБУ перебувала на рівні 15%. Однак 30 липня регулятор підвищив її до 15,5%.

НБУ пояснив рішення посиленням фундаментального цінового тиску та ризиком пришвидшення інфляції. У червні річна інфляція сповільнилася до 7,2%, водночас базова інфляція зросла до 8,1%. Оновлений прогноз НБУ передбачає, що за підсумками 2026 року споживча інфляція може сягнути 10%.

Це означає, що очікуване на початку року поступове зниження вартості кредитування відкладається.

Попит на автокредити

У першому півріччі 2026 року українці продовжували купувати нові автомобілі в кредит, але темпи зростання стали помірнішими.

Якщо у 2025 році, за оцінками банківських аналітиків, кількість нових автомобілів, придбаних у кредит, зросла на 35% і становила в середньому 1183 машини на місяць, то у 2026 році ринок перейшов до відносно стабільної динаміки.

За даними ''Укравтопрому'', у січні-червні 2026 року в Україні реалізували близько 33 тисяч нових легкових автомобілів. Це лише на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Читайте також Попит на електромобілі впав на 44%: які авто купували в липні

Водночас НБУ повідомляв, що у першому кварталі зростання портфелів автокредитів та іпотеки сповільнилося, хоча загальний обсяг гривневого кредитування населення продовжив збільшуватися.

Експерт пов’язує таку динаміку з більш обережною поведінкою покупців.

Курс валют впливає на автокредит

На вартість автомобіля та, відповідно, розмір кредиту впливає і валютна динаміка. На початку 2026 року офіційний курс долара становив близько 42,35 грн, а станом на 30 червня — 44,85 грн. Таким чином, за перше півріччя долар подорожчав приблизно на 5,9%. Офіційний курс євро за цей період зріс із 49,79 до 51,17 грн, тобто майже на 2,8%.

Оскільки переважна частина нових автомобілів є імпортною, тривале послаблення гривні може поступово відображатися на їхній вартості. Вплив не завжди є миттєвим, оскільки дилери можуть продавати автомобілі, придбані раніше, за попередніми цінами. Однак якщо гривневий еквівалент автомобіля зростає, збільшується і фінансове навантаження на покупця.

Навіть якщо кредитні умови не змінюються, зростання гривневого еквівалента ціни збільшує початковий внесок і щомісячний платіж.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.