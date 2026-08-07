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Уряд готує пакет підтримки аграріїв через блокування експорту

Кредит&Депозит
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо екстреного пакету підтримки українських аграріїв на тлі російського терору в Чорному морі та блокування експортних маршрутів.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Аграріям розширять доступ до пільгових кредитів

«Вносимо зміни до програми „5−7-9%“, щоб аграрії могли залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний розмір кредитних можливостей за цією програмою — до 80 млрд грн», — зазначив очільник уряду.
За словами прем’єр-міністра, це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції.
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Паралельно триває робота з Європейською Комісією щодо залучення додаткової підтримки для розширення програми пільгового кредитування.
Прем’єр-міністр також повідомив, що найближчим часом уряд представить додаткові практичні рішення для підтримки аграріїв.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна зіткнулася з новими труднощами в експорті зерна через Чорне море через посилення російських атак на порти та комерційні судна. Частина судновласників уникає заходів у район Одеси, а трейдери розглядають перенаправлення частини поставок через Дунай.
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиАграріїАграрна політикаПрем'єр
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