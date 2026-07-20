Удари по портах України зривають зернову логістику через Чорне море Сьогодні 21:22 — Аграрний ринок

Удари по портах України зривають зернову логістику через Чорне море

Україна зіткнулася з новими труднощами в експорті зерна через Чорне море через посилення російських атак на порти та комерційні судна.

Частина судновласників уникає заходів у район Одеси, а трейдери розглядають перенаправлення частини поставок через Дунай.

За даними компанії морської безпеки Ambrey, атаки російських безпілотників на порт Одеси скоротили потужності для зберігання зерна приблизно на третину. Деякі торговці, за словами аналітиків, призупинили закупівлі в Одесі.

Адміністрація морських портів України заявила, що за останні два тижні внаслідок десятків російських атак на порти та судна загинули 11 людей, серед них працівники портів та іноземні моряки.

«росія атакує порти та термінали вже чотири дні поспіль. Тепер судна не хочуть заходити», — сказала зернова аналітикиня з Дніпра Маша Бєлікова.

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