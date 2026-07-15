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Аграрії вже намолотили понад 3,1 млн т зерна нового врожаю

Аграрний ринок
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Аграрії вже намолотили понад 3,1 млн т зерна нового врожаю
Аграрії вже намолотили понад 3,1 млн т зерна нового врожаю
Станом на 14 липня українські аграрії в усіх областях розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур.
Уже обмолочено 763,0 тис. га, або 6% прогнозованих площ, та намолочено 3,1 млн тонн зерна нового врожаю.
Про це повідомила пресслужба міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
Зокрема, зібрано:
  • ячмінь — намолочено 1842,4 тис. тонн із площі 417,7 тис. га при середній врожайності 44,1 ц/га;
  • пшениця — 1113,1 тис. тонн із площі 280,7 тис. га, середня врожайність становить 39,6 ц/га;
  • горох — 156,4 тис. тонн гороху з площі 64,6 тис. га, врожайність 24,2 ц/га.
За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Зокрема:
  1. Одеська область — 1 001,0 тис. тонн з площі 238,0 тис. га (пшениці — 190,1 тис. тонн, ячменю — 728,9 тис. тонн, гороху — 82,0 тис. тонн);
  2. Миколаївська область — 805,1 тис. тонн з площі 227,3 тис. га (пшениці — 351,5 тис. тонн, ячменю — 409,2 тис. тонн, гороху — 44,4 тис. тонн);
  3. Дніпропетровська область — 567,3 тис. тонн з площі 148,2 тис. га (пшениці — 385,8 тис. тонн, ячменю — 172,3 тис. тонн, гороху — 9,2 тис. тонн).
Паралельно в Україні триває збирання озимого та ярого ріпаку — першої олійної культури нового врожаю. Обмолочено на площі 77,0 тис. га, зібрано 149,1 тис. тонн при середній врожайності 19,4 ц/га.
За матеріалами:
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