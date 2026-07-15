Аграрії вже намолотили понад 3,1 млн т зерна нового врожаю
- ячмінь — намолочено 1842,4 тис. тонн із площі 417,7 тис. га при середній врожайності 44,1 ц/га;
- пшениця — 1113,1 тис. тонн із площі 280,7 тис. га, середня врожайність становить 39,6 ц/га;
- горох — 156,4 тис. тонн гороху з площі 64,6 тис. га, врожайність 24,2 ц/га.
- Одеська область — 1 001,0 тис. тонн з площі 238,0 тис. га (пшениці — 190,1 тис. тонн, ячменю — 728,9 тис. тонн, гороху — 82,0 тис. тонн);
- Миколаївська область — 805,1 тис. тонн з площі 227,3 тис. га (пшениці — 351,5 тис. тонн, ячменю — 409,2 тис. тонн, гороху — 44,4 тис. тонн);
- Дніпропетровська область — 567,3 тис. тонн з площі 148,2 тис. га (пшениці — 385,8 тис. тонн, ячменю — 172,3 тис. тонн, гороху — 9,2 тис. тонн).
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