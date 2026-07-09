У липні хліб може подорожчати: виробники більше не можуть стримувати ціни Сьогодні 06:25 — Аграрний ринок

Ціни на хліб в Україні можуть зрости близько на 5%

Ціни на хліб в Україні можуть зрости близько на 5% через збільшення собівартості, передусім через зростання витрат на оплату праці.

Про це розповідає AgroWeek.

Вплив постанови уряду на зарплати та собівартість

За словами першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Олександра Тараненка, постанова Кабінету Міністрів № 692 від 30 травня встановлює нові вимоги до середньої заробітної плати на підприємствах, які мають право бронювати працівників. Поріг підвищили з близько 21 тис. грн до приблизно 26 тис. грн — тобто середня нарахована зарплата має зрости більш ніж на 20%.

Навіть при тому, що зростання нарахованої зарплати не повністю відображатиметься у розмірі «на руки», адже з 26 тис. грн середня виплата після податків і відрахувань може становити близько 20 тис. грн, для багатьох підприємств це означає істотне збільшення витрат. Якщо заробітна плата формує приблизно чверть собівартості продукції, підвищення зарплатної частини більш ніж на 20% призведе до збільшення загальної собівартості приблизно на 5−6%.

«Усі ці чинники додають лише десяті частки відсотка до собівартості. А от підвищення зарплат на понад 20% означає зростання витрат приблизно на 5%, і цього виробники вже не можуть компенсувати власним коштом. Сьогодні хлібопекарські підприємства не мають такої рентабельності, щоб працювати собі у збиток», — резюмував експерт.

Додаткові фактори, що впливають на вартість

Окрім зростання витрат на оплату праці, на собівартість впливають інші фактори, хоча їхній внесок значно менший. У спекотний період зростає споживання електроенергії для охолодження технологічних приміщень і роботи кондиціонерів, що підвищує експлуатаційні витрати.

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Ціни на борошно наразі залишаються відносно стабільними, проте дорожчають допоміжні матеріали та імпортні компоненти, а також послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання. У сумі ці фактори додають лише незначну частину до собівартості, але разом із підвищенням фонду оплати праці формують реальну основу для коригування роздрібних цін.

За оцінкою представників галузі, підвищити ціни на хліб для відшкодування додаткових 5% витрат виробники змушені через відсутність достатньої рентабельності, щоб працювати собі у збиток. Отже, у липні реальне підвищення цін на хліб може становити близько 5%.

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