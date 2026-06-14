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У НБУ пояснили, що прискорило зростання цін в Україні

Казна та Політика
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Чому ціни в Україні все ще зростають
Чому ціни в Україні все ще зростають
За даними Держстату, у травні 2026 року інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%. Фактична інфляція перевищила прогноз НБУ через швидше зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги на тлі зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергоресурси та логістику.
Про це повідомила пресслужба Національного банку у коментарі щодо рівня інфляції в травні 2026 року.

Як змінилися ціни на продукти та послуги

У травні суттєво сповільнилося подорожчання сирих продуктів харчування. Зокрема, повільніше зростали ціни на свинину та курятину, а яйця подешевшали через сезонне зростання виробництва.
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Також знизилися ціни на яблука, а огірки дорожчали повільніше завдяки збільшенню пропозиції.
Водночас продовжили стрімко зростати ціни на гречку та пшоно через обмежені обсяги продукції та високі витрати на переробку.
Найбільше зросли ціни на соняшникову олію, хліб, рибу та морепродукти.
Водночас темпи зростання цін на ковбасні вироби уповільнилися завдяки сповільненню зростання цін на свинину та курятину.
Інфляція у сфері послуг також прискорилася до 13,6% унаслідок подальшого зростання витрат бізнесу на пальне, оплату праці та електроенергію.
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Більше почали коштувати транспортні послуги, зокрема перевезення речей, техобслуговування авто та курси водіння, а також послуги дозвілля та краси.
Водночас призупинилося зростання цін на послуги таксі, ресторанів, кафе та закладів швидкого харчування.
У низці міст продовжив дорожчати й проїзд у громадському транспорті.
Окремо в Нацбанку звернули увагу на ціни на пальне. Бензин у травні продовжив дорожчати, хоча дизельне пальне та автогаз дещо подешевшали.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнфляціяНБУ
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