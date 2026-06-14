У НБУ пояснили, що прискорило зростання цін в Україні

За даними Держстату, у травні 2026 року інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%. Фактична інфляція перевищила прогноз НБУ через швидше зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги на тлі зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергоресурси та логістику.
Про це повідомила пресслужба Національного банку у коментарі щодо рівня інфляції в травні 2026 року.
Як змінилися ціни на продукти та послуги
У травні суттєво сповільнилося подорожчання сирих продуктів харчування. Зокрема, повільніше зростали ціни на свинину та курятину, а яйця подешевшали через сезонне зростання виробництва.