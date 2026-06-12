Норвегія виділить понад $9 млн на ремонт захисного саркофага ЧАЕС, пошкодженого російським дроном Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

російській дрон із фугасною бойовою частиною влучив у Новий безпечний конфайнмент

Уряд Норвегії спрямує 100 мільйонів крон (понад 9 мільйонів доларів) на ремонт захисної конструкції Чорнобильської атомної електростанції, яка зазнала пошкоджень через російську атаку в лютому 2025 року.

Про це повідомляє посольство Норвегії в Києві.

Державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон відвідав Київ, де й оголосив про норвезьку підтримку ядерної безпеки. Він нагадав, що 7 червня російський дрон влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

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За словами держсекретаря, ця атака є серйозним нагадуванням про те, що розв’язана росією війна загрожує не лише критичній інфраструктурі України, а й усій європейській та міжнародній безпеці.

«Норвегія докладе зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів та забезпечити, щоб Чорнобильська АЕС і надалі експлуатувалася безпечно», — зазначив посадовець.

Допомога буде надаватися через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) International Chornobyl Cooperation Account (ICCA). Кошти будуть спрямовані на відновлення систем безпеки станції.

Що відомо про пошкодження на ЧАЕС

У лютому 2025 року під час масованої атаки російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у Новий безпечний конфайнмент, який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.

Голова Держатомрегулювання пояснив, що дрон росіян атакував арку Нового безпечного конфайнменту, зробивши отвір у конструкції. Окрім того, там виникла пожежа. Так, були пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонки, вантажопідіймальне обладнання, не працюють системи вентиляції, є проблеми з електропостачанням.

Раніше Finance.ua з посиланням на віцепрезидента ЄБРР з банківської діяльності Маттео Патроне писав , що Європейський банк реконструкції та розвитку веде переговори з міжнародними партнерами щодо залучення близько €500 млн ($585 млн) для ремонту нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. «Ми вже ведемо переговори з низкою партнерів, щоб зібрати ці кошти і запустити окремий проєкт для вирішення цієї проблеми», — заявляв Патроне.

Для відновлення Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС після російської атаки було розпочато збір коштів. Загальна вартість робіт оцінюється у 500 млн євро. Україна вже підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про виділення 30 млн євро на перший етап.

hromadske За матеріалами:

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