Обіцяні доплати військовим: скільки коштів ще потрібно і скільки є в бюджеті Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

На початку червня Міністерство оборони презентувало перший етап трансформації Сил оборони

На початку червня Міністерство оборони презентувало перший етап трансформації Сил оборони, який передбачає нову систему контрактів, оновлений механізм додаткових винагород, гарантовані відстрочки та новий порядок повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини. Максимальна сума виплат військовослужбовцю, відповідно до нової моделі, може становити до 460 тис. грн на місяць.

Про це пише «Слово і діло».

При цьому збільшення максимальної суми відбулося за рахунок нових доплат і бонусів, а не через підвищення базового грошового забезпечення або внесення відповідних змін до державного бюджету.

Нові правила застосовуються з 1 червня 2026 року. У Міноборони повідомляли, що військовослужбовці, які виконували бойові завдання у червні, мали отримати виплати за новими правилами вже у липні.

Фінансування нових контрактів

За день до звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський заявив про проблеми з фінансуванням нової системи грошового забезпечення військовослужбовців. За його словами, після запуску нових контрактів виникло питання забезпечення виплат у другому півріччі 2026 року.

Сирський зазначав, що Міністерство оборони не провело через Верховну Раду зміни до грошового забезпечення військовослужбовців.

Він також послався на слова тодішнього міністра оборони Михайла Федорова про те, що частину коштів із фонду оплати праці військових було спрямовано на закупівлю безпілотників. За словами Сирського, через це постало питання фінансування нових виплат у другому півріччі 2026 року.

Крім того, головнокомандувач повідомив, що з моменту запуску нових контрактів 12 червня їх підписали близько 2 тис. осіб.

Скільки коштів потрібно

За попередніми розрахунками Міністерства фінансів, для фінансування нової системи доплат необхідно додатково:

у 2026 році 107,7 млрд грн (за сім місяців);

у 2027 році 186,8 млрд грн;

у 2028 році 78,7 млрд грн (за п’ять місяців).

Водночас у державному бюджеті на 2026 рік ці кошти окремо не передбачені.

Фінансування виплат в ЗСУ, www.slovoidilo.ua

Які кошти вже виділено

У червні Верховна Рада збільшила видатки на сектор оборони на 1,56 трлн грн. Однак ці кошти призначені для фінансування потреб війська за чинними умовами грошового забезпечення, які діяли до запровадження нової системи доплат.

У середині червня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що фінансовою основою першого етапу трансформації Сил оборони стали близько 60 млрд гривень, які вдалося вивільнити після масштабного внутрішнього аудиту Міноборони. Він проводився за принципом прийняття рішень на основі даних.

За словами Федорова, важливим інструментом скорочення витрат стало запровадження «конкурентних тендерів замість непрозорих закупівельних схем».

Після внесення змін до держбюджету Збройні сили України додатково отримали 129,449 млрд грн. Ці кошти передбачені на оплату праці під час підготовки особового складу, медичне забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей.

Крім того, додаткове фінансування отримали:

Національна гвардія України — 8,843 млрд грн;

Державна прикордонна служба — 5,797 млрд грн;

Служба безпеки України — 2,222 млрд грн;

Головне управління розвідки — 1,522 млрд грн;

Державна спеціальна служба транспорту — 1,776 млрд грн.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.