Вже 6 днів жоден корабель не йде до України: експерт оцінив масштаби загрози Сьогодні 14:23 — Казна та Політика

Через зростання ризиків транспортні судна відмовляються заходити до українських портів на Чорному морі шостий день поспіль. Відтак експорт аграрної продукції морем призупинився.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНІАН зазначив, що перенаправити все збіжжя суходолом через країни Європейського Союзу не вийде, тож збитки для аграріїв неминучі і можуть досягти 300 доларів на гектар.

«Ми за останні місяці експортували через морські термінали не менше 3,5 мільйона тонн зерна щомісяця. Втрати будуть великі. Тому що рух через Європейський Союз — навіть якщо вони відкриють для нас цей простір — не може покрити потребу в експорті. ЄС може дати обсяг десь 1,6 мільйона тонн, якщо йти через Гданськ та інші портові термінали — але цього недостатньо. По Дунаю теж ми не можемо зараз рухатись, тому що рівень води в річці дуже низький», — попереджає Козаченко.

Ситуація ускладнюється великими надлишковими запасами зерна з минулого сезону, які перевищують 10 млн тонн. У фермерів недостатньо потужностей, аби збирати новий врожай.

«Утримання суттєво б’є по кишені наших сільгоспвиробників. Зараз важко сказати, я думаю, що на тонні щодня фермер втрачає до 10 доларів — 3−4 долари в день точно», — рахує Козаченко.

У разі найбільш песимістичного варіанту розвитку подій — невідновлення морського експорту протягом 2−3 місяців — збитки аграріїв стануть шаленими.

«Зерно будуть дешевше продавати, воно буде втрачати свою якість, залишиться незібраним врожай. Залежить від того, скільки ми не зберемо, але мінімум 300 доларів на гектар — це будуть мінімальні втрати, які понесуть фермери», — попереджає Козаченко.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що захід суден до портів України повністю зупинено, хоча про блокаду морського експорту поки не йдеться. Поки немає відповіді, як довго триватиме поточна ситуація.

УНІАН За матеріалами:

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