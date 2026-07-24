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У Києві за пів року демонтували понад 3,2 тисячі незаконних вивісок

Казна та Політика
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У першому півріччі 2026 року власники бізнесу добровільно прибрали понад 3,2 тисячі незаконно встановлених рекламних конструкцій та вивісок у Києві.
Демонтаж проводився після отримання офіційних приписів про усунення порушень.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київреклама».

Які незаконні конструкції прибрали

Із 1 січня до 30 червня підприємці самостійно демонтували 3252 рекламні об’єкти, розміщені з порушенням вимог законодавства.
Найбільше прибрали конструкцій, встановлених на фасадах будівель.
Зокрема, демонтовано:
2655 рекламних конструкцій і вивісок на фасадах;
214 об’єктів на парканах та огорожах;
206 штендерів;
86 окремо розташованих наземних рекламних конструкцій;
66 рекламних засобів на дахах будівель;
25 конструкцій на опорах та об’єктах міського транспорту.

Чому підприємці демонтують рекламу добровільно

У «Київрекламі» зазначають, що після отримання офіційних приписів власники реклами дедалі частіше самостійно усувають порушення, не чекаючи примусового демонтажу.
За словами фахівців, добровільне виконання вимог законодавства допомагає покращити зовнішній вигляд міста та зробити міський простір більш впорядкованим.
У підприємстві наголошують, що такий підхід свідчить про відповідальне ставлення бізнес
За матеріалами:
life.kyiv.ua
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