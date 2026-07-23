Новий пакет санкцій проти рф: про що йдеться
Обмеження вводяться проти:
- понад сотні банків і криптовалютних операторів;
- більш ніж 40 суден «тіньового флоту»;
- кількох нафтопереробних заводів у росії та білорусі, які допомагають Кремлю продовжувати війну.
Як в ОПУ коментують нові санкції СЄ проти рф
- Замороження цінової стелі на нафту ($44,1/барель). На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС «заморозив» перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше;
- «Тіньовий флот»: до списку додають ще 50 суден. Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура — заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із «Ямалу» до Китаю;
- Фінансовий сектор. Дуже масштабна історія — розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з’явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС;
- ВПК та торгівля. Удар по виробництву дронів і військової техніки: заборонено експорт наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів;
- Персональні обмеження та комбатанти. Під санкції потрапили майже 250 фізичних та юридичних осіб. Також уперше запроваджується заборона на в’їзд до ЄС для російських військових, які безпосередньо брали участь у війні проти України.
У Києві визначили найуспішніші райони: де найкраще дбають про жителів
ПартнерськаДопомога українцям за кордоном у 2026 році: про ці зміни варто знати
В Одеській ОВА підтвердили зупинку експорту через українські порти
Україна отримала від МВФ другий транш на 690 млн доларів
«Гроші ходять за людиною». Кабмін запровадив нову модель фінансування соціальних послуг для ВПО та людей з інвалідністю
В Україні прогнозують дефіцит 2,6 млн працівників: кого найбільше потребуватиме ринок