0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС уперше ухвалив санкції проти росії за масовані обстріли Києва

Світ
28
ЄС уперше ухвалив санкції проти росії за масовані обстріли Києва
ЄС уперше ухвалив санкції проти росії за масовані обстріли Києва
Євросоюз уперше ввів санкції проти рф через смертоносні обстріли Києва. Тільки 2 липня росія вбила у столиці України 31 людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення на сайті Ради ЄС.

ЄС ухвалив нові санкції проти ВПК росії

17 липня Євросоюз погодив шість пунктів обмежень, пов’язаних з масованими ударами Росії по Києву.
«Через нещодавні смертельні удари РФ по Києву у ніч на 1 та 5 липня 2026 року та жорстоку військову кампанію, навмисно спрямовану проти цивільної інфраструктури, Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо однієї особи та п’яти організацій», — йдеться у заяві.
Ці суб’єкти є частиною російського військово-промислового комплексу, зокрема, займаються виробництвом безпілотників.
Усі п’ять перелічених організацій входять до групи компаній ABS Electro:
  • «АБС ЗЕіМ Автоматизація»,
  • «Ессет Автоматизація»,
  • «ВНДІР»,
  • «Ессет Електро»,
  • «Сокол Ессет».
Єдиною фізичною особою у списку є Ірина Харісова, голова правління групи компаній ABS Electro та директор кількох компаній цієї групи.
Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Що відомо про компанію ABS Electro

Компанія розробляє та виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення війни за допомогою безпілотників.
Ці підприємства сприяють розробці систем, які підвищують можливості російських дронів «Шахед» і «Герань». Також вони збільшують їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.
Низка компаній виробляє автоматизовані системи керування для енергетичного сектору, що приносить значні прибутки РФ.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems