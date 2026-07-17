Де найкраще жити у 2026 році — світовий рейтинг (інфографіка) Сьогодні 16:03 — Світ

Глобус у руках

Швеція, Данія та Канада стали лідерами світового рейтингу країн із найкращою якістю життя у 2026 році. Дослідження показує не рівень ВВП чи доходів населення, а те, як різні держави сприймають люди в усьому світі.

Про це пише Visual Capitalist

Рейтинг підготували The Wharton School у межах Best Countries Index 2026. Він базується на опитуванні понад 15 тисяч дорослих із 33 країн світу, які оцінювали 85 держав.

Під час формування рейтингу враховували такі критерії:

доступність життя,

можливості для працевлаштування,

комфорт для сімей,

політична стабільність,

загальний рівень добробуту.

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Європа стала лідером

Перше місце посіла Швеція зі 100 балами. До першої десятки увійшли переважно європейські країни, що свідчить про їхню сильну репутацію завдяки стабільним інституціям, якісним державним послугам і високому рівню довіри в суспільстві.

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Найкращою країною Америки стала Канада, яка посіла третє місце. Австралія стала єдиною іншою неєвропейською державою, що потрапила до першої десятки.

Автори рейтингу також зазначають, що країни Північної Європи вже багато років очолюють і рейтинг найщасливіших країн світу, що підтверджує їхню високу оцінку за рівнем життя.

Сполучені Штати у рейтингу опинилися нижче, ніж усі інші країни G7. Порівняно з 2018 роком країна втратила десять позицій.

У дослідженні наголошують, що міжнародне сприйняття якості життя не завжди залежить від розміру економіки чи геополітичного впливу держави.

Перша 20-ка країн за якістю життя у 2026 році

Швеція — 100,0 Данія — 98,2 Канада — 95,0 Швейцарія — 94,8 Фінляндія — 92,4 Норвегія — 92,4 Нідерланди — 90,8 Австралія — 87,5 Німеччина — 82,9 Бельгія — 78,6 Австрія — 76,7 Нова Зеландія — 74,0 Велика Британія — 73,7 Японія — 73,4 Люксембург — 69,9 Ірландія — 63,5 Сінгапур — 61,6 Польща — 59,6 Іспанія — 56,7 Франція — 56,2

Раніше ми повідомляли про 10 країн Європи із найвищим рівнем добробуту населення. Аналітики оцінили рівень добробуту країн Європи через ВВП на душу населення з урахуванням купівельної спроможності. До десятки увійшли:

Люксембург; Ірландія; Нідерланди; Данія; Австрія; Німеччина; Бельгія; Швеція; Мальта; Фінляндія.

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