Швеція, Данія та Канада стали лідерами світового рейтингу країн із найкращою якістю життя у 2026 році. Дослідження показує не рівень ВВП чи доходів населення, а те, як різні держави сприймають люди в усьому світі.
Перше місце посіла Швеція зі 100 балами. До першої десятки увійшли переважно європейські країни, що свідчить про їхню сильну репутацію завдяки стабільним інституціям, якісним державним послугам і високому рівню довіри в суспільстві.
Раніше ми повідомляли про 10 країн Європи із найвищим рівнем добробуту населення. Аналітики оцінили рівень добробуту країн Європи через ВВП на душу населення з урахуванням купівельної спроможності. До десятки увійшли: