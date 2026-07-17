0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де найкраще жити у 2026 році — світовий рейтинг (інфографіка)

Світ
53
Глобус у руках
Глобус у руках
Швеція, Данія та Канада стали лідерами світового рейтингу країн із найкращою якістю життя у 2026 році. Дослідження показує не рівень ВВП чи доходів населення, а те, як різні держави сприймають люди в усьому світі.
Про це пише Visual Capitalist.
Рейтинг підготували The Wharton School у межах Best Countries Index 2026. Він базується на опитуванні понад 15 тисяч дорослих із 33 країн світу, які оцінювали 85 держав.
Під час формування рейтингу враховували такі критерії:
  • доступність життя,
  • можливості для працевлаштування,
  • комфорт для сімей,
  • політична стабільність,
  • загальний рівень добробуту.

Європа стала лідером

Перше місце посіла Швеція зі 100 балами. До першої десятки увійшли переважно європейські країни, що свідчить про їхню сильну репутацію завдяки стабільним інституціям, якісним державним послугам і високому рівню довіри в суспільстві.
Читайте також
Найкращою країною Америки стала Канада, яка посіла третє місце. Австралія стала єдиною іншою неєвропейською державою, що потрапила до першої десятки.
Автори рейтингу також зазначають, що країни Північної Європи вже багато років очолюють і рейтинг найщасливіших країн світу, що підтверджує їхню високу оцінку за рівнем життя.
Де найкраще жити у 2026 році — світовий рейтинг (інфографіка)
Сполучені Штати у рейтингу опинилися нижче, ніж усі інші країни G7. Порівняно з 2018 роком країна втратила десять позицій.
У дослідженні наголошують, що міжнародне сприйняття якості життя не завжди залежить від розміру економіки чи геополітичного впливу держави.
Місце для вашої реклами

Перша 20-ка країн за якістю життя у 2026 році

  1. Швеція — 100,0
  2. Данія — 98,2
  3. Канада — 95,0
  4. Швейцарія — 94,8
  5. Фінляндія — 92,4
  6. Норвегія — 92,4
  7. Нідерланди — 90,8
  8. Австралія — 87,5
  9. Німеччина — 82,9
  10. Бельгія — 78,6
  11. Австрія — 76,7
  12. Нова Зеландія — 74,0
  13. Велика Британія — 73,7
  14. Японія — 73,4
  15. Люксембург — 69,9
  16. Ірландія — 63,5
  17. Сінгапур — 61,6
  18. Польща — 59,6
  19. Іспанія — 56,7
  20. Франція — 56,2
Раніше ми повідомляли про 10 країн Європи із найвищим рівнем добробуту населення. Аналітики оцінили рівень добробуту країн Європи через ВВП на душу населення з урахуванням купівельної спроможності. До десятки увійшли:
  1. Люксембург;
  2. Ірландія;
  3. Нідерланди;
  4. Данія;
  5. Австрія;
  6. Німеччина;
  7. Бельгія;
  8. Швеція;
  9. Мальта;
  10. Фінляндія.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КанадаСША
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems