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У яких країнах ЄС жити найдорожче

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Найдешевші та найдорожчі країни ЄС
Найдешевші та найдорожчі країни ЄС
Данія, Ірландія та Люксембург залишаються найдорожчими країнами Європейського Союзу за рівнем споживчих цін, тоді як Болгарія, Румунія та Польща входять до числа найдоступніших.
За даними Євростату, розрив між найдорожчою та найдешевшою країною у загальному рейтингу вартості життя 77%.

Де в ЄС життя найдорожче

У 2025 році найдорожчими країнами ЄС за рівнем споживчих цін стали Данія, де ціни перевищували середній показник по Євросоюзу на 40%, Ірландія (+36%) та Люксембург (+32%).
Тим часом найнижчі ціни зафіксовано в Болгарії (63%), Румунії (65%) та Польщі (73%).

Рівні цін на ключові товари та послуги в ЄС різняться

Найбільший розрив між країнами зафіксовано у вартості житла. В Ірландії витрати на житло на 90% перевищують середній рівень по ЄС, тоді як у Болгарії вони приблизно на 59% нижчі за середньоєвропейський рівень.
Таким чином різниця між найдорожчою та найдешевшою країнами в категорії житла становить майже 150 відсоткових пунктів.
Друга за величиною категорія витрат — продукти харчування та безалкогольні напої — коливалася найменше в межах ЄС.
Найдорожчі продукти продаються в Люксембурзі, де вони коштують на 22% більше за середній рівень у ЄС, а найдешевші — у Румунії, де ціни приблизно на 20% нижчі. Загальний розрив у цій категорії становить лише 42 відсоткові пункти.
Освіта, найменша стаття витрат домогосподарств на рівні ЄС у 2025 році, показала найбільші коливання — від 334% у Люксембурзі до 42% у Румунії.
Раніше Finance.ua писав, що у період з 2025 по перший квартал 2026 року ціни на житло в ЄС зросли на 2,9%, а орендна плата — на 1,8%.
За цей період найбільше зростання цін на житло зафіксовано:
  • в Португалії (+10,3%),
  • Болгарії (+9,4%)
  • Словаччині (+9,1%).
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
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