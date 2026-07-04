Рейтинг найбезпечніших країн для інвесторів Сьогодні 12:22 — Світ

Швейцарія очолила рейтинг найбезпечніших країн для збереження капіталу, Фото: magnific

Швейцарія стала світовим лідером за рівнем безпеки для збереження капіталу. Країна посіла перше місце в рейтингу Henley & Partners, який оцінює, наскільки держави здатні захистити інвесторів від економічних і геополітичних потрясінь.

Під час формування рейтингу аналітики оцінили 50 країн та врахували 13 показників, які характеризують стійкість інвестиційного середовища.

Серед основних критеріїв — рівень інфляції, валютні ризики, якість державного управління, політична стабільність, стан державних фінансів та інші макроекономічні показники.

Дослідження не визначає країни з найвищою дохідністю інвестицій. Його головна мета — показати, де капітал найкраще захищений від глобальних економічних і геополітичних ризиків.

Лідери рейтингу

Швейцарія отримала 88,4 бала зі 100 можливих. До трійки лідерів також увійшли Данія та Норвегія.

Загалом дев’ять із десяти найкращих позицій рейтингу посіли європейські країни.

Єдиним представником іншого регіону в ТОП-10 став Сінгапур, який завдяки сильним інститутам управління, надійним державним фінансам та конкурентному бізнес-середовищу посів четверте місце.

ТОП-10 найбезпечніших країн для інвесторів:

Швейцарія; Данія; Норвегія; Сінгапур; Швеція; Люксембург; Фінляндія; Нідерланди; Німеччина; Ісландія.

Найкращі позиції займають країни зі стабільною політичною системою, виваженою бюджетною політикою та передбачуваною монетарною системою. Саме ці чинники дозволяють їм випереджати навіть економічно потужніші держави, які мають вищі політичні чи фінансові ризики.

Найбезпечніші країни для інвесторів

Чому США опинилися лише в середині рейтингу

Попри статус найбільшої економіки світу, США посіли лише 24-те місце.

Експерти пояснюють, що рейтинг не оцінює потенційну прибутковість інвестицій чи масштаби фінансового ринку.

Натомість він показує, наскільки країна здатна зберігати економічну та політичну стабільність у періоди глобальної нестабільності.

Раніше Finance.ua писав , що Сполучені Штати Америки залишаються головним магнітом для світового капіталу. У 2024 році США залучили майже $279 мільярдів прямих іноземних інвестицій.

Другу сходинку за іноземними інвестиціями впевнено посів Сінгапур із показником близько $143 мільярдів, а одразу за ним із мінімальним відривом — Гонконг та Китай. Як бачимо, розрив між США та іншими країнами залишається колосальним.

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